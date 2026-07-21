Vertenza Natuzzi, L’Abbate alla Camera: «Il Governo intervenga con decisione. Servono tutele e un piano industriale credibile»

ROMA - La deputata del Movimento 5 Stelleha presentato oggi, martedì 21 luglio, alla Camera dei deputati un’interpellanza urgente sulla vertenza, chiedendo al Governo di intervenire sulla situazione di grave criticità che coinvolge circadegli stabilimenti pugliesi e lucani dell’azienda.

L’interpellanza era rivolta al ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che non era presente in aula. A rispondere è stato il viceministro Valentino Valentini.

L’Abbate ha espresso forte insoddisfazione per le risposte ricevute e ha chiesto al Governo di assumere un ruolo «attivo e incisivo» nel tavolo di crisi presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Secondo la deputata, è necessario definire una strategia industriale chiara e verificabile, orientata alla salvaguardia dei livelli occupazionali, al rilancio della produzione negli stabilimenti italiani e al superamento di una situazione di stallo che da tempo lascia i lavoratori nell’incertezza.

«Ringrazio il viceministro Valentini per aver ascoltato la mia voce, espressione dei numerosi lavoratori che mi hanno contattata – ha dichiarato L’Abbate –. Ma mi aspettavo che il ministro Urso fosse presente, ci mettesse la faccia, soprattutto perché l’ultimo tavolo di lavoro al Ministero è saltato proprio per la mancanza di presupposti chiari sulla salvaguardia e sulla tutela dei lavoratori».

La parlamentare ha poi evidenziato le difficoltà legate alla riorganizzazione degli stabilimenti pugliesi: «In Puglia, ai dipendenti della Natuzzi è stato chiesto di spostarsi verso la sede di Laterza, mentre gli altri stabilimenti sono stati chiusi. Dunque 300 lavoratori devono effettuare dei turni per lavorare quattro o cinque ore».

L’Abbate ha sottolineato anche il peso economico degli spostamenti per i dipendenti costretti a raggiungere Laterza: «Una persona che vive distante da Laterza, magari ad Acquaviva o a Cassano, quanto dovrà spendere in carburante per raggiungere il posto di lavoro e poi lavorare solo poche ore? È una situazione insostenibile».

Secondo la deputata, è necessario intervenire sia nell’immediato sia nella definizione di un piano per il futuro dell’azienda. «Il tavolo è saltato perché ci si aspettava che venisse indicato chiaramente un percorso: 12, 18 o 24 mesi dopo la ripresa economica dell’azienda, quale sarebbe stato il destino dei lavoratori? Quale produzione sarebbe stata reintegrata? Nulla di tutto questo è stato definito e ovviamente i sindacati non hanno sottoscritto l’accordo».

La richiesta rivolta al Governo è dunque quella di chiarire la strategia per il futuro della Natuzzi e le prospettive occupazionali dei lavoratori. «Quando lo Stato si occuperà dei lavoratori? Questo, ad oggi, non è affatto chiaro. Vogliamo capire quale direzione si intenda prendere e chiediamo che il ministro metta finalmente la faccia su questa vertenza e si schieri dalla parte dei lavoratori», ha concluso L’Abbate.