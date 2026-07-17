Ostuni piange Antonella Colucci: morta dopo oltre quattro mesi dal grave incidente stradale

OSTUNI - Si è spenta dopo oltre quattro mesi di ricovero Antonella Colucci, attrice teatrale, doppiatrice e docente di 61 anni, rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto il 17 marzo lungo la strada provinciale che collega Ostuni a Francavilla Fontana.La donna era alla guida della propria auto quando, per cause ancora in corso di accertamento, perse il controllo del veicolo andando a schiantarsi contro un ulivo. Nell’impatto riportò lesioni gravissime che hanno reso necessario un lungo ricovero. Nonostante i tentativi dei medici, le sue condizioni non sono mai migliorate fino al decesso.La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione a Ostuni, dove Antonella Colucci era una figura molto conosciuta e apprezzata per il suo impegno nel mondo del teatro, del doppiaggio e dell’insegnamento. Con la sua attività artistica e culturale ha lasciato un segno importante nella comunità locale. L’ultimo saluto si terrà oggi, 17 luglio, alle ore 16.30 nella parrocchia di San Francesco, in piazza della Libertà a Ostuni, dove familiari, amici, colleghi e cittadini potranno renderle omaggio.