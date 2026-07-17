Ostuni piange Antonella Colucci: morta dopo oltre quattro mesi dal grave incidente stradale
La donna era alla guida della propria auto quando, per cause ancora in corso di accertamento, perse il controllo del veicolo andando a schiantarsi contro un ulivo. Nell’impatto riportò lesioni gravissime che hanno reso necessario un lungo ricovero. Nonostante i tentativi dei medici, le sue condizioni non sono mai migliorate fino al decesso.
La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione a Ostuni, dove Antonella Colucci era una figura molto conosciuta e apprezzata per il suo impegno nel mondo del teatro, del doppiaggio e dell’insegnamento. Con la sua attività artistica e culturale ha lasciato un segno importante nella comunità locale. L’ultimo saluto si terrà oggi, 17 luglio, alle ore 16.30 nella parrocchia di San Francesco, in piazza della Libertà a Ostuni, dove familiari, amici, colleghi e cittadini potranno renderle omaggio.