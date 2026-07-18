Mesagne celebra le sue radici: torna 'Taranta in Festa' con la magia di 'Trame Sonore'



MESAGNE (BR) – La musica popolare torna protagonista con la seconda edizione di "Taranta in Festa", in programma sabato 18 luglio alle ore 21 in Piazza Vittorio Emanuele II. Dopo il successo della prima edizione, l'evento si presenta con un progetto ancora più ricco, capace di intrecciare tradizione, cultura e inclusione sociale attraverso il linguaggio universale della musica. – La musica popolare torna protagonista con la seconda edizione di "Taranta in Festa", in programma sabato 18 luglio alle ore 21 in Piazza Vittorio Emanuele II. Dopo il successo della prima edizione, l'evento si presenta con un progetto ancora più ricco, capace di intrecciare tradizione, cultura e inclusione sociale attraverso il linguaggio universale della musica.





Ideata e fondata da Lorena Cafueri, la manifestazione è organizzata dall'APS La Terra, in collaborazione con il SAI Mesagne, la Cooperativa Sociale Rinascita e con il sostegno del Comune di Mesagne. L'iniziativa rientra nel programma della Settimana del Valore Sociale dell'Accoglienza, confermandosi come un importante appuntamento dedicato al dialogo tra culture e comunità.





Il tema scelto per l'edizione 2026 è "Trame Sonore", un progetto ispirato all'antica arte della tessitura. L'ordito rappresenta le radici e la memoria del territorio, mentre la trama diventa il simbolo dell'incontro tra persone, storie e culture diverse, in un percorso che valorizza l'identità locale aprendosi al confronto e all'inclusione.





Nei giorni che precederanno il concerto finale saranno organizzati laboratori dedicati al tamburello, alla pizzica, al canto popolare e allo scambio culturale, aperti sia alla cittadinanza sia ai beneficiari dei percorsi di accoglienza, trasformando la musica in uno strumento di partecipazione e condivisione.





Il momento più atteso sarà il grande spettacolo del 18 luglio con i Super Taranta, progetto artistico nato dall'incontro tra Antonio Castrignanò e Mauro Durante, insieme ad alcuni tra i più importanti interpreti della musica popolare salentina come Alessia Tondo, Enza Pagliara ed Emanuele Licci.





Per l'occasione, i Super Taranta si esibiranno insieme alla Banda Raminga, ensemble diretto dal maestro Mirko Lodedo, formato da musicisti provenienti dalla tradizione bandistica, dai conservatori e dalla Banda Musicale della Città di Mesagne. Un incontro artistico inedito che unirà il ritmo della pizzica con il respiro della musica bandistica.





Ad arricchire ulteriormente la serata sarà la partecipazione straordinaria dell'attrice Vanessa Scalera, che accompagnerà il pubblico con un percorso narrativo dedicato ai temi dell'accoglienza, della memoria e dell'identità, offrendo una dimensione ancora più intensa ed emozionante all'evento.





Più che un semplice concerto, Taranta in Festa si conferma un progetto culturale che valorizza il patrimonio immateriale del territorio, costruendo ponti tra generazioni e culture diverse e dimostrando come la cultura possa rappresentare uno straordinario strumento di crescita, inclusione e coesione sociale.





L'ingresso è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza.