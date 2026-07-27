

A Kronštadt, città di gloria marinara e municipalità interna di San Pietroburgo, è stata commemorata la memoria dei marinai dello Squadrone baltico della flotta imperiale russa che il 28 dicembre 1908 hanno salvato gli abitanti della Sicilia. A Kronštadt, città di gloria marinara e municipalità interna di San Pietroburgo, è stata commemorata la memoria dei marinai dello Squadrone baltico della flotta imperiale russa che il 28 dicembre 1908 hanno salvato gli abitanti della Sicilia.





Quel giorno, nella zona dello Stretto di Messina, si è verificato uno dei terremoti più devastanti della storia dell’Europa moderna.





La catastrofe ha praticamente raso al suolo la città italiana di Messina e diversi centri abitati della Calabria.





In quel momento, nel Mar Mediterraneo si trovavano le navi della Flotta russa del Baltico. I marinai sono stati i primi ad accorrere in aiuto della popolazione colpita.





Gli equipaggi hanno sgomberato le macerie, estratto le persone rimaste intrappolate sotto i detriti e salvato bambini.





Per il coraggio dimostrato, gli italiani li hanno chiamati “gli Angeli venuti dal mare”.





A distanza di 118 anni, questa impresa è stata commemorata in un giardino pubblico sul viale di Tolone, accanto alla Cappella del Salvatore sulle Acque.





Al centro della composizione monumentale c’è un marinaio russo che tiene tra le braccia una bambina salvata.





Questa immagine si ispira alla storia vera di Georgij Vakhtin, dell’incrociatore “Bogatyr’”, che ha trovato sotto le macerie Giovanna, una bambina di tre anni.





Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte rappresentanti della Marina militare russa, discendenti dei partecipanti all’operazione di soccorso e rappresentanti di istituzioni culturali.





Il direttore d’orchestra e direttore artistico del Teatro Musicale Statale di San Pietroburgo “Fedor Šaljapin” Fabio Mastrangelo ha sottolineato che gli Italiani ricordano ancora l’aiuto che la Russia ha offerto più di un secolo fa: “La gente comune ricorda e sa quello che la Russia ha fatto per l’Europa. Storie come queste non scompaiono”.





La storia della realizzazione del monumento è iniziata nel 2019, quando Airat Gafurov, presidente del consiglio di amministrazione della fondazione di beneficenza «Suvorov», ha visitato Messina.





Lì ha visto quanto siano attente le persone del luogo a preservare la memoria dei marinai russi: a Messina è stato eretto un monumento dedicato ai soccorritori, alcune strade sono state intitolate ai marinai russi, i discendenti delle famiglie salvate tramandano questa storia di generazione in generazione.