Incendio ad Altamura, torna sotto controllo il rogo vicino al Pulo: si indaga sul possibile dolo

– È tornata sotto controllo la situazione dopo il vasto incendio divampato ieri mattina in località Fiscale, a pochi passi dal Pulo di Altamura. Le fiamme hanno distrutto diversi ettari di seminativi, pascoli e aree boschive dell’Alta Murgia, alimentate dal forte vento che ha reso particolarmente difficili le operazioni di spegnimento.

Per fronteggiare l’emergenza sono intervenuti carabinieri forestali, vigili del fuoco, personale Arif, volontari e Polizia locale, con il supporto di elicotteri della flotta regionale e di un Canadair. Per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area, la strada provinciale per Quasano è stata temporaneamente chiusa e riaperta questa mattina.

Le attività di spegnimento sono riprese all’alba, dopo la sospensione degli interventi durante la notte, e hanno consentito di domare i focolai residui.

Restano ora da chiarire le cause dell’incendio. Sono in corso gli accertamenti da parte degli investigatori e, tra le ipotesi al vaglio, non viene esclusa quella del dolo. A insospettire gli inquirenti sarebbe infatti la possibile presenza di più punti di innesco.

L’attenzione resta alta nell’area dell’Alta Murgia, mentre proseguono le verifiche per ricostruire l’esatta dinamica dell’incendio e accertare eventuali responsabilità.