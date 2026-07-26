Incendio a Campomarino, treni fermi a Termoli



Nel frattempo i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana stanno effettuando le verifiche necessarie per accertare eventuali danni all'infrastruttura ferroviaria, in coordinamento con i Vigili del Fuoco.



Ferrovie dello Stato ha comunicato che i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali stanno registrando ritardi e cancellazioni. Ai passeggeri è stata inoltre offerta la possibilità di rientrare nelle località di partenza e riprendere il viaggio una volta ripristinata la piena funzionalità della linea ferroviaria.

TERMOLI - Circa 500 passeggeri sono rimasti bloccati per diverse ore nella stazione di Termoli a causa del vasto incendio che, nella giornata di oggi, ha interrotto la circolazione ferroviaria e il traffico sulla strada statale all'altezza di Campomarino Lido, in provincia di Campobasso.Nello scalo ferroviario sono rimasti fermi due convogli: un Frecciarossa con circa 400 viaggiatori a bordo e un Intercity con altri 100 passeggeri. Per prestare assistenza sono intervenuti i volontari dell'associazione di Protezione civile "Sae 112", mentre nel pomeriggio sono arrivati gli autobus sostitutivi per consentire il trasferimento dei viaggiatori.