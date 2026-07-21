Incendio nel campo rom di Japigia, la Procura di Bari valuta l’apertura di un’inchiesta

BARI - Lasull’incendio divampato domenica mattina nel campo rom autorizzato di. Il rogo ha coinvolto diverse baracche e cumuli di rifiuti, provocando una densa colonna di fumo nero visibile da numerosi quartieri della città.

Nel campo vivono circa 60 persone, tra cui 15 minori. A seguito dell’incendio, una ventina di residenti è rimasta senza alloggio. Il Comune di Bari ha reso noto che tutti sono stati sistemati nelle tende attrezzate messe a disposizione dalla Protezione civile regionale.

Nella mattinata odierna, il Centro operativo comunale ha effettuato un sopralluogo nell’area. Intanto, i volontari dell’associazione Incontra hanno distribuito circa 200 pasti, tra colazione e pranzo, oltre a biancheria intima e altri beni di prima necessità ai residenti colpiti dal rogo.