«La Ghironda» porta a Bari il folk argentino tra jazz e musica classica: in concerto Mateo Saralegui e Avine Coulonval

– Nuovo appuntamento con, la rassegna di arte e cultura popolare dei cinque continenti inserita nel cartellone estivo, il progetto promosso dal Comune di Bari per animare la città con eventi dedicati alla cultura e allo spettacolo dal vivo.

Sabato 1 agosto, alle ore 19.30, il Giardino Baden-Powell, in piazza Antonio Gramsci 3, ospiterà il concerto del chitarrista argentino Mateo Saralegui e della violinista belga Avine Coulonval, protagonisti di un viaggio musicale che intreccia folklore argentino, jazz, musica classica e influenze provenienti da culture diverse.

Un dialogo tra tradizione e innovazione

L'evento rappresenta una nuova tappa del percorso culturale promosso da «La Ghironda», manifestazione che da anni valorizza le espressioni artistiche e popolari dei cinque continenti, favorendo il dialogo tra tradizioni, popoli e sensibilità differenti.

Originario di Buenos Aires, Mateo Saralegui è chitarrista, compositore e arrangiatore. La sua ricerca artistica si distingue per la capacità di fondere le radici del folklore argentino con il linguaggio del jazz e della musica classica, dando vita a uno stile originale in cui tradizione e innovazione convivono armoniosamente.

Ad affiancarlo sul palco sarà Avine Coulonval, violinista belga e docente all'Accademia di Chênée, in Belgio. Forte di una consolidata esperienza concertistica e didattica, l'artista porta in scena una raffinata sensibilità interpretativa, valorizzando il dialogo tra violino e chitarra attraverso un repertorio ricco di atmosfere, ritmi e colori tipici della tradizione latinoamericana.

Un viaggio musicale senza confini

Il concerto offrirà al pubblico un percorso intenso e coinvolgente, fatto di melodie evocative, ritmi popolari e contaminazioni stilistiche che superano i confini geografici e culturali. L'incontro tra due musicisti di diversa provenienza darà vita a un racconto sonoro capace di unire tradizioni differenti attraverso un linguaggio musicale universale.

L'iniziativa conferma la vocazione de «La Ghironda» a promuovere la conoscenza delle culture del mondo attraverso la musica, trasformando gli spazi urbani in luoghi di condivisione, partecipazione e incontro tra artisti e pubblico.

L'ingresso è gratuito, con prenotazione consigliata su Eventbrite.

Per informazioni è possibile contattare l'organizzazione al numero 080 4301150 oppure scrivere all'indirizzo laghironda@laghironda.it.