Stefano Petrocchi alle Vecchie Segherie Mastrototaro: a Bisceglie presenta Romanzo privato, dedicato a Maria Bellonci

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BISCEGLIE – Nuovo appuntamento con la grande letteratura alle Vecchie Segherie Mastrototaro – Mondadori Bookstore di Bisceglie. Lunedì 3 agosto, alle ore 19.30, lo scrittore Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Bellonci e segretario del comitato direttivo del Premio Strega, presenterà il suo libro "Romanzo privato" (Mondadori), dedicato alla straordinaria figura di Maria Bellonci, fondatrice del più prestigioso premio letterario italiano insieme a Guido Alberti.

L'incontro, moderato da Nadia Di Pierro e organizzato in collaborazione con il Circolo dei Lettori di Bisceglie, rappresenta l'unico appuntamento del calendario di agosto della libreria, dopo una stagione estiva che ha visto protagonisti autori di fama internazionale come Emanuel Carrère e Niccolò Ammaniti, oltre ai cinque finalisti del Premio Strega 2026, alla settima edizione del festival "42Gradi – Idee sostenibili" e al laboratorio TesteCalde.

Un ritratto della fondatrice del Premio Strega

Con Romanzo privato, Petrocchi propone un intenso ritratto di Maria Bellonci, scrittrice, intellettuale e protagonista della cultura italiana del Novecento.

Attraverso una narrazione ricca di documentazione e dettagli, il volume ripercorre le passioni, le amicizie, le scelte culturali e l'impegno civile di una donna che ha saputo lasciare un segno indelebile nella storia della letteratura italiana.

Il libro restituisce l'immagine di una figura capace di guardare al passato per interpretare il presente, raccontando il lato più umano e privato di una protagonista della cultura nazionale.

Un viaggio tra storia, memoria e letteratura

L'incontro offrirà al pubblico l'occasione di approfondire non solo la biografia della fondatrice del Premio Strega, ma anche di riflettere sul valore della memoria, sull'importanza dell'impegno culturale e sul rapporto tra la grande storia e le vicende personali degli artisti.

L'appuntamento si propone come un ponte ideale tra gli eventi estivi appena conclusi e il nuovo programma culturale che le Vecchie Segherie Mastrototaro presenteranno nei prossimi mesi, confermandosi uno dei principali punti di riferimento per la promozione della lettura e del dibattito culturale in Puglia.