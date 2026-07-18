La Puglia in tavola: a Bisceglie “PAT in festa” celebra i prodotti della tradizione

Valorizzare i Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) della Puglia, raccontare le eccellenze dei territori e rafforzare il legame tra produzioni locali, turismo enogastronomico e sviluppo sostenibile. È questo l’obiettivo di “PAT in festa”, l’iniziativa in programma mercoledì 22 luglio al Casale San Nicola Banqueting & Resort di Bisceglie.

L’evento, promosso da Cooking Solution con il patrocinio del Comune di Bisceglie e il sostegno della Regione Puglia, della Camera di Commercio di Bari e dei produttori locali, nasce come occasione di confronto e conoscenza tra istituzioni, operatori del settore, aziende, giornalisti e comunità, per mettere in luce il valore dei PAT pugliesi come patrimonio di identità, cultura e tradizione.

“I Prodotti Agroalimentari Tradizionali rappresentano la storia dei territori, attraverso materie prime locali, tecniche artigianali e saperi tramandati nel tempo – spiega Giuseppe Frizzale, fondatore di Cooking Solution -. La loro valorizzazione contribuisce a promuovere un turismo enogastronomico fatto di esperienze autentiche, capaci di unire gusto, cultura e territorio”.

Il programma della giornata prevede stand espositivi dedicati ai produttori e agli artigiani locali, momenti di approfondimento, laboratori, degustazioni e cooking show lab con chef e produttori chiamati a raccontare tecniche di lavorazione, caratteristiche delle materie prime e storie legate ai prodotti protagonisti dell’iniziativa.

A guidare gli appuntamenti sarà la giornalista Barbara Politi, che accompagnerà il pubblico alla scoperta delle eccellenze agroalimentari pugliesi e delle realtà produttive che custodiscono antichi mestieri e lavorazioni tradizionali.

“PAT in festa” vuole essere uno spazio di incontro tra le microfiliere agroalimentari del territorio, creando un dialogo tra produttori, istituzioni e operatori turistici per promuovere qualità, sostenibilità e identità locale.

La giornata si concluderà con una cena degustazione dedicata ai PAT del territorio, curata dallo chef Carlo Papagni degli Ambasciatori della Cucina Autentica. Il menù valorizzerà le produzioni locali e sarà accompagnato da una selezione di oli extravergine di oliva, presentati da un tecnico frantoiano che guiderà gli ospiti alla scoperta delle caratteristiche qualitative e delle peculiarità degli oli proposti.

Un appuntamento dedicato ai sapori e ai saperi della Puglia, per raccontare un patrimonio agroalimentare che lega tradizione, cultura e futuro e che rappresenta una delle grandi ricchezze dei territori regionali.