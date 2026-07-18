Trani, il miracolo dell’alba: il Duo Alborada incanta il Faro Verde con “Nessun Dorma 2026”

Musica, mare e tutela ambientale protagonisti della quarta edizione dell’evento della Fondazione Aldo Ciccolini ETS. Sold out per il concerto all’alba sul Molo San Nicola

C’è un momento in cui la notte lascia spazio al giorno e il silenzio del mare diventa la più suggestiva delle sale da concerto. È accaduto a Trani, dove il Molo San Nicola – Faro Verde, punto estremo della città affacciato sull’Adriatico, ha ospitato la quarta edizione di “Nessun Dorma”, l’iconico concerto all’alba promosso dalla Fondazione Aldo Ciccolini ETS nell’ambito della stagione concertistica 2026 “Armonie Naturali”.

L’appuntamento, andato in scena sabato 18 luglio 2026 e registrato sold out, ha trasformato il tratto di costa davanti alla Cattedrale romanica in un palcoscenico sospeso tra acqua, cielo e musica, regalando al pubblico un’esperienza immersiva nel segno della bellezza e della sensibilità ambientale.

Protagonisti della serata sono stati i pianisti Alfonso Soldano e Giuseppe Greco, riuniti nel Duo Alborada, che hanno suonato su due pianoforti gran coda da teatro messi a disposizione da Clivio Pianoforti. Le loro interpretazioni hanno accompagnato il passaggio dalla notte all’aurora con un dialogo musicale capace di fondere tecnica, emozione e suggestione paesaggistica.

L’edizione 2026 ha avuto anche un forte valore simbolico legato alla tutela del patrimonio naturale pugliese, grazie alla presenza della madrina istituzionale Debora Ciliento, assessora all’Ambiente e Clima della Regione Puglia, che ha sottolineato il legame tra arte, territorio e salvaguardia delle coste.

A guidare il pubblico nel viaggio musicale è stata la voce dell’attore, regista e autore Vito Lopriore, attraverso testi introduttivi curati da Simona Voglino e Alfonso Soldano, creando un percorso narrativo capace di amplificare il rapporto tra parola, suono e paesaggio.

Il concerto è iniziato alle 4.15 con un’introduzione tratta da “Oceano Mare” di Alessandro Baricco, per poi svilupparsi attraverso un programma che ha attraversato grandi pagine della musica classica, colonne sonore e repertori contemporanei.

Tra i momenti più apprezzati della prima parte, le atmosfere cinematografiche di James Horner con “One Last Wish” da Casper, l’epica di Ramin Djawadi con le musiche di “Game of Thrones”, il lirismo del “Claire de Lune” di Claude Debussy, la tensione della “Danse Macabre” di Camille Saint-Saëns, fino alle eleganze di Fauré, Tchaikovsky e Johann Strauss.

Grande emozione per la prima esecuzione assoluta di “Altrove, fra le onde”, brano inedito composto da Giuseppe Massarelli appositamente per “Nessun Dorma 2026” e rielaborato per pianoforte a quattro mani dal maestro Alfonso Soldano.

Il viaggio è proseguito con le note dell’Andante dalla Sonata per violoncello di Rachmaninov, il virtuosismo del “Largo al Factotum” di Rossini, le suggestioni Disney di “Go the Distance” da Hercules, la monumentalità della Fantasia da Concerto sul Signore degli Anelli di Howard Shore e la delicatezza di “Rainbow Connection”.

Alle 5.36, nel momento esatto dell’aurora, il pubblico ha vissuto il momento più atteso: l’esecuzione del celebre “Nessun Dorma” dalla Turandot di Giacomo Puccini, accompagnata dal verso immortale “All’alba vincerò”, diventato simbolo di speranza e rinascita.

A completare l’esperienza, la colazione pugliese offerta dal Bar Europa di Trani, che ha accolto gli spettatori dopo il concerto con un momento conviviale sul mare.

L’evento è stato prodotto dalla Fondazione Aldo Ciccolini ETS, in collaborazione con il Palazzo delle Arti Beltrani, diretto da Niki Battaglia, e con l’agenzia Sinestesie Mediterranee di Annamaria Natalicchio. Fondamentale anche il lavoro organizzativo di Giulia Di Clemente, impegnata nella segreteria, nella comunicazione social e nella veste grafica della manifestazione.

“Nessun Dorma 2026” ha beneficiato del sostegno del Comune di Trani, del Ministero della Cultura attraverso il Fondo Unico per lo Spettacolo 2025-2027, della Regione Puglia nell’ambito del POC Puglia 2021-2027 e del patrocinio dell’Assessorato alla Cultura e Conoscenza della Regione Puglia.

Presenti all’evento anche il sindaco di Trani Marco Galiano e rappresentanti delle Forze dell’ordine.

La manifestazione è stata sostenuta inoltre da una rete di partner privati tra cui Fondazione Megamark ETS, Pastificio Riscossa f.lli Mastromauro, Universo Salute, Azienda Agricola Spagnoletti Zeuli, Ottica Mazzone, Centro Bio-Medico di Analisi Cliniche Dott. Marco Papagni, Giodicart Megastore, Organizzazione di Produttori Secondulfo, Cantine Torrevento, Nugnes 1920, Gianfranco di Toma Abbigliamento Professionale e Gemitex.

Con il sole ormai alto sul mare di Trani, “Nessun Dorma” ha lasciato al pubblico un’immagine destinata a restare: quella della musica che incontra la natura e diventa un rito collettivo di bellezza, consapevolezza e rinascita.

L’appuntamento con la quinta edizione è fissato per il 17 luglio 2027.