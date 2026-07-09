Palazzo Pesce, un’estate tra jazz, grandi voci e racconti musicali: il programma di luglio a Mola di Bari

MOLA DI BARI - La corte all’aperto di Palazzo Pesce a Mola di Bari si prepara a ospitare un ricco calendario di appuntamenti tra musica, letteratura e grandi protagonisti della scena jazzistica. La rassegna, realizzata in collaborazione con il Duke Jazz Club, propone nel mese di luglio un viaggio tra le diverse anime della musica: dal repertorio di Fabrizio De André alle atmosfere Disney in chiave jazz, dalle origini del jazz tradizionale ai grandi interpreti del blues, fino agli omaggi a Nina Simone, Shirley Bassey e Mina.

De André apre il ciclo di appuntamenti

Venerdì 10 luglio alle ore 21, la corte di Palazzo Pesce ospiterà “De André. Suite Cameristica”, con Rose Mary Nicassio alla voce, Pasquale Buongiovanni alla chitarra, Vincenzo Maurogiovanni al basso e Francesco Manfredi al clarinetto.

Lo spettacolo propone un viaggio tra parole e musica dedicato a Fabrizio De André, una delle figure più intense della canzone italiana del Novecento. Le sue composizioni, capaci di trasformare la canzone in strumento di riflessione civile e racconto umano, saranno ripercorse attraverso un intreccio di arrangiamenti e interpretazioni che ne valorizzano la forza poetica.

Le fiabe Disney incontrano il jazz

Sabato 11 luglio, sempre alle 21, sarà la volta di “Disney Jazz. A New Perspective – Musiche Disney in chiave jazz”, con la voce di Veronica Sinigaglia e il pianoforte di Alberto Iovene.

Uno spettacolo originale che rilegge il repertorio Disney attraverso il linguaggio elegante del jazz, dello swing, del tango e delle sonorità contemporanee, offrendo una nuova prospettiva su melodie entrate nell’immaginario collettivo.

Letteratura e confronto con “Cronache della grande nazione”

Giovedì 16 luglio alle ore 19.30, in collaborazione con la Libreria Culture Club, Palazzo Pesce ospiterà la presentazione di “Cronache della grande nazione” (edizione Robin&sons), con l’autore Domenico Capotorto in dialogo con Bernardina Rago.

Un incontro dedicato ai temi del potere, della memoria e della responsabilità collettiva, attraverso una conversazione che invita il pubblico a interrogarsi sulle scelte individuali e sul rapporto tra società e autorità.

L’ingresso sarà libero, con apertura delle porte alle ore 19.

New Orleans e le radici del jazz

Venerdì 17 luglio alle ore 21 torna la musica con “New Orleans… Mon Amour – Musiche di Armstrong, Bechet, Ellington, Goodman”.

Sul palco Mino Lacirignola alla tromba/cornetta, Francesco Manfredi al clarinetto, Franco Angiulo al trombone, Alessandro Binetti al piano, Alessio Anzivino al basso tuba, Michele Fracchiolla alla batteria e Cristina Lacirignola alla voce.

Il concerto rende omaggio ai grandi protagonisti del jazz tradizionale, da Louis Armstrong, il “Re del Jazz”, a Sidney Bechet, Duke Ellington e Benny Goodman, ricreando lo spirito dello show delle grandi orchestre e dei club americani.

Dinah Washington, la regina del blues

Sabato 18 luglio sarà protagonista “Dinah Washington – The Queen of Blues”, omaggio alla grande interprete che seppe unire jazz e rhythm’n’blues.

Sul palco Carla Bavaro alla voce, Mike Rubini al sax alto, Max Monno alla chitarra e agli arrangiamenti, Gianluca Fraccalvieri al basso e Fabio Delle Foglie alla batteria.

Il concerto accompagnerà il pubblico nella storia del jazz e del blues attraverso i brani più celebri di Dinah Washington, tra swing, soul e grandi ballad.

Nina Simone e Shirley Bassey: due icone a confronto

Mercoledì 22 luglio alle ore 21 Palazzo Pesce proporrà la replica, a grande richiesta, di “Nina Simone e Shirley Bassey – Dall’Afroamerica all’Europa” con Stefania Dipierro alla voce, Piero Vincenti al piano e Fabio Accardi alla batteria.

Il progetto racconta due personalità artistiche profondamente diverse ma accomunate da una straordinaria forza interpretativa: Nina Simone e Shirley Bassey, protagoniste indimenticabili della musica del Novecento.

La storia del bebop raccontata sul palco

Giovedì 23 luglio alle ore 21 sarà presentato “To be or not to be… bop!!! – Storie, musiche e aneddoti”, spettacolo scritto e ideato da Silvana Kühtz, con Lisa Manosperti alla voce narrante e al canto e Andrea Gargiulo al piano e agli arrangiamenti.

Un viaggio nella New York degli anni Quaranta, tra le figure leggendarie del jazz come Miles Davis, Chet Baker, Thelonious Monk e Billie Holiday, guidato dal racconto della singolare figura di Pannonica Rothschild, protagonista della scena bebop.

Chiusura dedicata a Mina

Venerdì 31 luglio alle ore 21 il cartellone si chiuderà con “Cantando Mina”, interpretato da Rosanna D’Ecclesiis alla voce, Pino Mazzarano alla chitarra e Vito Di Modugno al basso.

Un omaggio alla straordinaria voce di Mina attraverso i suoi più grandi successi, riletti con arrangiamenti originali e sonorità che spaziano dal tango allo ska fino al funk. In scaletta brani indimenticabili come “Parole parole”, “E se domani”, “L’importante è finire” e “Se telefonando”.

Un mese di appuntamenti che conferma Palazzo Pesce come spazio di incontro tra musica, cultura e sperimentazione, con il jazz come filo conduttore capace di unire generazioni e linguaggi diversi.