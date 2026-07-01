Lecce, cadavere recuperato in mare allo Ionio: indagini in corso sull’identità della vittima

LECCE - Macabro ritrovamento nelle acque dello Ionio, nella zona della, tra i territori di, a pochi metri da

All’alba di oggi i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato il corpo senza vita di un uomo, apparentemente di mezza età, individuato sul fondale dopo una segnalazione arrivata alla Capitaneria di porto di Gallipoli.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce, con il supporto del nucleo sommozzatori di Taranto. I carabinieri della compagnia di Gallipoli hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la vicenda, sotto il coordinamento della magistratura.

Al momento non è stata ancora identificata la vittima. Gli investigatori stanno lavorando per chiarire sia l’identità dell’uomo sia le cause e le circostanze della morte.