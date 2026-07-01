Massafra, torna Vicoli Corti: il festival del cinema di periferia cambia casa e punta sull’inclusione

MASSAFRA - DalMassafra ospiterà la, la manifestazione organizzata dache da oltre vent’anni porta il cinema d’autore nei luoghi e nelle comunità considerate periferiche.

Il festival quest’anno inaugura un nuovo percorso, sintetizzato nel tema di una “comunità in cammino”, e cambia location: per la prima volta gli appuntamenti si svolgeranno al parco Madre Teresa di Calcutta. Una scelta dettata dal protrarsi dei lavori di ristrutturazione del castello e dalla necessità di trovare uno spazio più ampio per accogliere pubblico e attività.

Il trasferimento rappresenta anche una scelta culturale coerente con la missione di Vicoli Corti: portare la cultura fuori dai luoghi tradizionali e trasformare le aree periferiche in spazi di incontro, partecipazione e condivisione.

Il manifesto della nuova edizione, realizzato da Annalisa Manfredi, richiama il celebre dipinto Il quarto stato di Il Quarto Stato e dialoga con l’immaginario di Novecento, a cui sarà dedicata una speciale retrospettiva.

Tra le principali novità della ventunesima edizione c’è anche Vicoli Fuori, progetto realizzato in collaborazione con la casa circondariale “C. Magli” di Taranto. L’iniziativa coinvolgerà 20 detenuti in un percorso fatto di incontri e approfondimenti cinematografici, che culminerà nell’assegnazione del Premio Vicoli Fuori da parte di una giuria composta dagli stessi partecipanti.

Un progetto che conferma la volontà del festival di guardare non solo alle periferie geografiche, ma anche a quelle sociali, utilizzando il cinema come strumento di dialogo, inclusione e partecipazione.

La programmazione della nuova edizione sarà più ampia: per il concorso cortometraggi sono previste sei sezioni competitive, con 53 opere selezionate provenienti da 35 Paesi e dai cinque continenti.

Sono inoltre aperte le candidature per entrare nella Giuria Popolare e nella Giuria Studenti, offrendo agli appassionati la possibilità di partecipare direttamente alla vita del festival.

«Con la ventunesima edizione inauguriamo una nuova decade per Vicoli Corti – spiega il direttore artistico Vincenzo Madaro – con grandi novità che partono dal cambio di location al parco Madre Teresa di Calcutta fino al potenziamento dello scouting e alla promozione del giovane cinema d’autore».

La manifestazione è sostenuta dalla Regione Puglia e dal Comune di Massafra e si propone sempre più come un progetto culturale permanente, capace di vivere durante tutto l’anno attraverso attività formative, incontri e iniziative dedicate alle scuole e alle nuove generazioni.



