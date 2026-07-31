Lecce, Gandelman ai box per un problema muscolare: possibile rientro per la sfida di Coppa Italia contro il Palermo

FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce attende il rientro di Omri Gandelman. Il centrocampista israeliano è attualmente fermo a causa di un problema muscolare che lo ha costretto a lavorare a parte, ma le sue condizioni non destano particolare preoccupazione: l’obiettivo è averlo nuovamente a disposizione per la gara di Coppa Italia contro il Palermo, in programma lunedì 17 agosto alle 21.15 allo stadio “Barbera”.Gandelman rappresenta una pedina importante per il centrocampo giallorosso. Nella scorsa stagione il calciatore ha collezionato 19 presenze con il Lecce nel campionato di Serie A, conclusosi il 24 maggio, contribuendo al percorso della squadra salentina.Classe 2000, il centrocampista israeliano vanta una carriera sviluppata tra Israele e Belgio. Prima dell’approdo in giallorosso ha vestito le maglie del KAA Gent, del Maccabi Netanya, oltre ad aver militato nei settori giovanili del Maccabi Netanya, dell’SV Wehen e dell’Hapoel Petah Tikva.A livello internazionale Gandelman ha già maturato esperienza con la Nazionale israeliana, con cui è stato titolare in sei occasioni, e con la selezione Under 21, dove ha disputato 15 partite.Il suo legame con il Lecce è destinato a proseguire a lungo: il contratto del centrocampista con il club salentino scadrà il 30 giugno 2029.La nuova stagione vedrà il Lecce impegnato ancora una volta nel massimo campionato italiano con l’obiettivo principale di conquistare la salvezza. Il recupero di Gandelman rappresenta quindi un elemento importante per mister e squadra in vista dell’inizio del campionato.