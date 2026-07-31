Bari, l Comune di Bari rafforza i servizi sociali territoriali con l’assunzione di 19 nuove unità



BARI - Il Comune di Bari rafforza i servizi sociali territoriali con l’assunzione di 19 nuove unità. Entrati in servizio ieri, i nuovi assunti sono stati assegnati alla ripartizione Servizi alla persona, al settore Innovazione sociale e alle équipe multidisciplinari attive nei cinque Municipi, con l’obiettivo di potenziare i servizi sociali e le attività di prossimità su tutto il territorio cittadino. I nuovi profili sono funzionari amministrativi, esperti della rendicontazione di fondi, psicologi ed educatori professionali. - Il Comune di Bari rafforza i servizi sociali territoriali con l’assunzione di 19 nuove unità. Entrati in servizio ieri, i nuovi assunti sono stati assegnati alla ripartizione Servizi alla persona, al settore Innovazione sociale e alle équipe multidisciplinari attive nei cinque Municipi, con l’obiettivo di potenziare i servizi sociali e le attività di prossimità su tutto il territorio cittadino. I nuovi profili sono funzionari amministrativi, esperti della rendicontazione di fondi, psicologi ed educatori professionali.





Le assunzioni rientrano nel Programma nazionale di rafforzamento degli Ambiti Territoriali Sociali, finanziato nell’ambito del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, e sono state effettuate nel rispetto della tempistica prevista per la contrattualizzazione del personale destinato agli ATS. L’iniziativa, promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, intende rafforzare in modo strutturale il sistema dei servizi sociali territoriali attraverso l’impiego, su scala nazionale, di 3.839 unità di personale a tempo pieno e determinato per 36 mesi, da destinare a 540 Ambiti Territoriali Sociali, per un investimento complessivo pari a 545 milioni di euro.





“Le nuove assunzioni rappresentano un tassello fondamentale del percorso di rafforzamento del sistema di welfare cittadino, in linea con gli indirizzi del nuovo Piano Sociale di Zona - commenta l’assessore alla Giustizia e Benessere sociale e ai Diritti civili Michelangelo Cavone -. Tra le nuove professionalità figurano anche psicologhe e psicologi, una presenza strategica nell’ottica di un accompagnamento di quanti vivono la complessità dei bisogni odierni. Le fragilità che incontriamo, infatti, riguardano sempre più spesso anche il benessere psicologico, le relazioni familiari, il disagio educativo e sociale. Per questo stiamo investendo su équipe multidisciplinari sempre più integrate, capaci di programmare, prevenire e garantire una presa in carico realmente centrata sulla persona. È questa la direzione che abbiamo scelto: un welfare di prossimità, sempre più presente nei quartieri, capace di cogliere il malessere prima che si manifesti e di costruire risposte efficaci”.





Per il Comune di Bari l’ingresso delle 19 nuove unità si inserisce in una strategia di consolidamento del sistema locale di welfare e di integrazione tra le funzioni centrali dell’amministrazione comunale e i presìdi territoriali. Il nuovo personale sarà, quindi, fondamentale nel processo di potenziamento dell’amministrazione finalizzato a garantire una presa in carico più efficace, integrata e vicina alle esigenze delle persone, in particolare quelle più vulnerabili, con l’obiettivo di migliorare la qualità e la capillarità della risposta pubblica, tramite il consolidamento dei servizi di welfare di prossimità in tutti i quartieri della città.