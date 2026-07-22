Lecce, “L’eterno in movimento” tra Battiato e Lao Tze nel cuore del Castello Carlo V

LECCE - Un viaggio tra, tra filosofia, musica e movimento, per celebrare i trent'anni dello storico Stage Estivo Kungfu Chang. È “”, lo spettacolo culturale a ingresso gratuito in programmaal

L'evento nasce nell'ambito della XXX edizione dello Stage Estivo Kungfu Chang, appuntamento organizzato dalla Scuola Arti Orientali IL SOLE e diretto dal Maestro Ignazio Cuturello, che da oltre trent'anni richiama a Lecce praticanti provenienti da tutta Italia per approfondire la tradizione del Maestro Chang Dsu Yao.

Realizzato in collaborazione con il Centro Studi Gravità Permanente, lo spettacolo propone un incontro ideale tra il pensiero di Lao Tze, padre del Taoismo, e la ricerca artistica e spirituale di Franco Battiato. Due figure apparentemente lontane, ma accomunate dalla riflessione sull'uomo, sul tempo e sulla ricerca dell'essenziale.

Attraverso l'alternarsi di Tai Chi Chuan, musica dal vivo, letture e riflessioni filosofiche, il pubblico sarà accompagnato in un percorso in cui il movimento del corpo dialoga con quello dello spirito, trasformando gli spazi del Castello Carlo V in un luogo di ascolto e contemplazione.

La serata, patrocinata dal Comune di Lecce, si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco Adriana Poli Bortone e della consigliera comunale Fabiola De Giovanni. A introdurre l'appuntamento sarà Maurizio Cafiero del Centro Studi Gravità Permanente.

La direzione artistica è affidata a Fiorella Nozzetti. Sul palco saranno coinvolti Fabio Barra alla voce, Emanuele Puglia alla voce e come voce narrante e Matteo Piacentini al pianoforte.

L'iniziativa punta a valorizzare il patrimonio culturale di Lecce attraverso un linguaggio interdisciplinare, capace di mettere in dialogo tradizioni e sensibilità differenti. La pratica del Tai Chi Chuan diventa così metafora di equilibrio e consapevolezza, mentre musica e filosofia aprono uno spazio di riflessione sul significato del presente.

L'appuntamento è gratuito e aperto alla cittadinanza, oltre che ai partecipanti dello Stage Estivo Kungfu Chang.

OLTRE IL SUONO DEL TEMPO: L'ETERNO IN MOVIMENTO

Domenica 26 luglio 2026, ore 21

Castello Carlo V, Lecce

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Evento celebrativo della XXX edizione dello Stage Estivo Kungfu Chang, in collaborazione con il Centro Studi Gravità Permanente.

Per informazioni: solo WhatsApp 329 354 5008.