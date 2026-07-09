Tiziano Ferro incanta il San Nicola: a sorpresa sul palco Serena Brancale

BARI – Una serata di grande musica ed emozioni ha acceso lo stadio San Nicola, doveha fatto tappa con il suo tour, regalando al pubblico uno dei momenti più attesi dell'estate.

A rendere ancora più speciale il concerto è stata la partecipazione a sorpresa della cantante barese Serena Brancale, accolta da una lunga ovazione dei migliaia di spettatori presenti.

I due artisti hanno condiviso il palco interpretando l'intenso duetto di "Non me lo so spiegare", emozionando il pubblico con una performance particolarmente coinvolgente.

L'atmosfera si è poi trasformata in una grande festa sulle note di "Anema e Core", che ha fatto cantare e ballare l'intero stadio, tra applausi, cori e entusiasmo.

L'incontro tra Tiziano Ferro e Serena Brancale ha rappresentato uno dei momenti più significativi della serata, rendendo ancora più memorabile il ritorno del cantautore romano sul palco del San Nicola.