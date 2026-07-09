Tiziano Ferro incanta il San Nicola: a sorpresa sul palco Serena Brancale
BARI – Una serata di grande musica ed emozioni ha acceso lo stadio San Nicola, dove Tiziano Ferro ha fatto tappa con il suo tour "Stadi 26", regalando al pubblico uno dei momenti più attesi dell'estate.
A rendere ancora più speciale il concerto è stata la partecipazione a sorpresa della cantante barese Serena Brancale, accolta da una lunga ovazione dei migliaia di spettatori presenti.
I due artisti hanno condiviso il palco interpretando l'intenso duetto di "Non me lo so spiegare", emozionando il pubblico con una performance particolarmente coinvolgente.
L'atmosfera si è poi trasformata in una grande festa sulle note di "Anema e Core", che ha fatto cantare e ballare l'intero stadio, tra applausi, cori e entusiasmo.
L'incontro tra Tiziano Ferro e Serena Brancale ha rappresentato uno dei momenti più significativi della serata, rendendo ancora più memorabile il ritorno del cantautore romano sul palco del San Nicola.