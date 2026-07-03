Ritratti Festival 2026, il Quartetto Indaco debutta a Monopoli con "Notturno Sensuale"

– Prosegue la XXII edizione delcon uno degli appuntamenti più attesi del cartellone. Sabato, alle, ilospiterà il debutto al festival del, tra le formazioni cameristiche italiane più apprezzate della nuova generazione.

Vincitore nel 2023 del prestigioso Concorso Internazionale di Musica da Camera di Osaka, il quartetto si è affermato sulla scena internazionale con esibizioni in sedi di prestigio come la Wigmore Hall di Londra, il Teatro La Fenice di Venezia, la Società del Quartetto di Milano, il Festival dei Due Mondi di Spoleto e il Festival di Cartagena.

Il concerto, intitolato "Notturno Sensuale", offrirà al pubblico un'esperienza d'ascolto immersiva, pensata per mettere al centro esclusivamente la forza evocativa della musica. L'evento rientra nel tema dell'edizione 2026, "Play Love – Tutto l'amore che si può suonare", dedicato alle molteplici sfumature dell'amore raccontate attraverso il linguaggio musicale.

Sul palco saliranno Eleonora Matsuno e Ida Di Vita ai violini, Jamiang Santi alla viola e Cosimo Carovani al violoncello. Il programma prevede l'esecuzione del Quartetto op. 18 n. 4 di Ludwig van Beethoven, del Quartetto op. 10 in sol minore di Claude Debussy e di Sonnets et rondeaux di Giovanni Sollima.

Il festival proseguirà il 6 luglio con il concerto del soprano colombiano Betty Garcés, il 13 luglio con il recital "Mirrors" del violoncellista Giovanni Sollima, accompagnato dalla pianista Carlotta Maestrini, e il 19 luglio con Tosca, che presenterà il progetto discografico "Feminae" in una conversazione-concerto con Paola Natalicchio, arricchita da un omaggio alla cantante monopolitana Franca Raimondi, nel settantesimo anniversario della sua vittoria al Festival di Sanremo.

Accanto ai concerti, il programma propone anche gli incontri Ritratti Talk, le Breakfast with Bach, dedicate alla musica di Johann Sebastian Bach, il laboratorio creativo Ritratti Kids: Play per bambini dai 6 anni in su, il progetto itinerante Il Camioncino – Musica in cammino e Ritratti sui tetti – Find Me, la caccia al tesoro musicale tra i tetti del centro storico di Monopoli.

I biglietti sono disponibili sul sito ufficiale del festival e nel circuito Vivaticket.