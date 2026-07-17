Neja sorprende Jazz a Corte: a Trani il ritorno alle origini con il progetto acustico “Close to You”

TRANI - La regina della dance anni Novanta cambia pelle e torna alle sue radici musicali. Domenica 19 luglio, alle ore 21, la Corte “Davide Santorsola” di Palazzo delle Arti Beltrani di Trani ospiterà Neja con “Close to You”, un raffinato progetto acustico inserito nell’ottava edizione della rassegna Jazz a Corte.Conosciuta dal grande pubblico per successi come Restless, Shock e The Game, che tra la fine degli anni Novanta e l’inizio del Duemila l’hanno consacrata tra le protagoniste della scena eurodance internazionale, la cantante piemontese Agnese Cacciola, in arte Neja, si presenta oggi in una veste completamente diversa, mettendo al centro la sua straordinaria vocalità e la formazione jazz e gospel che ha preceduto il successo discografico.Il concerto rappresenta un ritorno alle origini artistiche dell’interprete, che abbandona le sonorità elettroniche per proporre un repertorio elegante e ricco di sfumature, in cui la voce dialoga con musicisti di grande esperienza attraverso arrangiamenti raffinati e atmosfere intime.Il progetto nasce dalla collaborazione con l’armonicista Giuseppe Milici, avviata nel 2013 con l’album Neja-vu, lavoro che ha segnato la svolta acustica dell’artista. Sul palco, insieme a Milici, saliranno anche Paolo Luiso al pianoforte e alle tastiere, Filippo De Salvo al basso e Saverio Petruzzellis alla batteria.Il programma della serata proporrà celebri pagine della musica internazionale, con brani firmati da Burt Bacharach, tra cui Close to You, The Look of Love e Raindrops Keep Falling on My Head, oltre a reinterpretazioni di classici come I Will Survive, Gonna Fly Now dal film Rocky e composizioni di Ennio Morricone, Stevie Wonder e Nina Simone, tutte rivisitate in chiave jazz.L’appuntamento conferma il prestigio di Jazz a Corte, rassegna che continua a distinguersi per la qualità delle proposte artistiche e per la capacità di offrire al pubblico esperienze musicali originali, valorizzando interpreti di fama internazionale in contesti esclusivi.La stagione artistica di Palazzo delle Arti Beltrani è organizzata da Delle Arti Odv Ets con il sostegno della Città di Trani, il patrocinio della Rete Musei di Puglia e la collaborazione di numerosi partner culturali del territorio.I biglietti sono disponibili presso il botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani e sul circuito Vivaticket.