BARI - Lo spettacolo flamenco "Pasion y Duende" apre la quarta edizione di Assud Lunedì 20 luglio, alle ore 21:30, all’Accademia del Cinema Ragazzi di Bari, in Piazzetta Eleonora 1 al quartiere San Pio, si terrà in prima regionale lo spettacolo “Pasion y Duende” del Barrio Libertad, primo appuntamento della rassegna “Assud” proposta dall’associazione Al Nour, vincitrice del progetto “Le due Bari”, finanziato dal Mic – Direzione Generale Spettacolo, che proporrà una serie di concerti, spettacoli, laboratori e momenti di socialità.Lo spettacolo, accessibile in LIS e LIST, è dedicato al flamenco e alla sua tradizione gitana, un’arte complessa che intreccia musica, canto, danza e ritmo in un linguaggio capace di raccontare l’anima e di coniugare rigore tradizionale e sensibilità contemporanea. La serata offrirà un’immersione nelle atmosfere più autentiche di questa forma espressiva, attraversando diversi palos e mettendo in luce le radici storiche e le contaminazioni culturali che hanno contribuito a renderla un linguaggio unico, frutto dell’incontro tra mondi differenti, dal patrimonio arabo alla tradizione gitana.Lo spettacolo è firmato dal gruppo Barrio Libertad, progetto nato nel 2005 con l’intento di diffondere il flamenco tradizionale e di portare in scena la ricchezza espressiva di un’arte che unisce musica, canto, danza e ritmo in un linguaggio capace di raccontare emozioni profonde e universali.Fin dagli esordi il gruppo ha sviluppato un percorso artistico riconoscibile, fondato sul rispetto del rigore stilistico del flamenco e, allo stesso tempo, su una sensibilità contemporanea che ne rinnova l’impatto scenico e la capacità di dialogare con pubblici diversi. La formazione si basa sugli elementi essenziali del flamenco — canto, ballo, chitarra e palmas — ma nel corso degli anni ha ampliato la propria struttura includendo configurazioni più articolate dal punto di vista strumentale e coreografico, con la partecipazione di artisti ospiti alle percussioni, al flauto e al violino. Questa apertura ha permesso al gruppo di arricchire la dimensione musicale e narrativa degli spettacoli, mantenendo sempre una forte identità artistica e una vocazione divulgativa che si esprime anche attraverso narrazioni e spiegazioni rivolte al pubblico.Per questa occasione saranno impegnati sul palco Barbara Altini al baile e alle palmas, Teresa Barbieri al cante, al baile e alle palmas, Pippo D’Ambrosio al cajón e alle percussioni, Dario Fraccalvieri alla chitarra flamenca e alle palmas, Francesco Lamanna al violino e Michele Pierno al baile e alle palmas, dando vita a una performance che unisce tecnica, passione e autenticità. L’ingresso è gratuito e non è prevista prenotazione. Per ragioni organizzative non sarà possibile riservare posti a persone non presenti.Accademia del Cinema Ragazzi – piazzetta Eleonora 1 - BariInfoline: 3711929045 Inizio spettacolo: 21.30