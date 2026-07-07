Lungomare di Libri 2026, Bari si trasforma in una libreria a cielo aperto: dal 17 al 19 luglio torna la grande festa della lettura

– Sarannoil filo conduttore della sesta edizione di, la manifestazione che daltrasformerà Bari in una grande libreria a cielo aperto affacciata sul mare. L'evento, promosso dal Comune di Bari, dal Salone Internazionale del Libro di Torino e dall'Associazione Presìdi del Libro, coinvolgerà librerie, editori indipendenti e numerosi protagonisti della scena culturale italiana.

Come da tradizione, il festival si svilupperà lungo la muraglia di via Venezia e nei luoghi simbolo del centro cittadino, da Piazza del Ferrarese al Fortino Sant'Antonio, passando per Largo Vito Maurogiovanni, l'ex Mercato del Pesce e lo Spazio Murat.

Il tema scelto per l'edizione 2026 invita a riflettere sul libro come strumento capace di orientare nella complessità del presente, intrecciando storie, culture, geografie e conoscenze. Dialoghi, presentazioni, reading, laboratori per bambini e incontri di approfondimento animeranno le tre giornate.

Tra gli ospiti più attesi figurano Ascanio Celestini, Matteo Bussola, Farian Sabahi, Matteo Lancini, Mario Del Pero, Leo Ortolani, Ivan Cotroneo, Giovanni Semi, Nadeesha Uyangoda, Antonio Vassallo, Damiano Rizzi, Michele Emiliano, Franco Faggiani, Francesco Carofiglio, Fulvio Frezza e l'attrice Nunzia Antonino, protagonista di un reading tratto dal romanzo Nate dalla tempesta.

Dopo il successo dello scorso anno, torna anche Il Post, che proporrà un incontro dedicato alla politica e alla società con Valerio Valentini e Nicola Ghittoni.

Spazio anche al confronto sul futuro dell'editoria con due convegni dedicati al ruolo del libro e delle librerie nelle città, mentre debutta il podcast "Marea. Storie di librerie a Bari", realizzato in collaborazione con Ticket to Read, che racconterà attraverso 26 episodi le librerie protagoniste della manifestazione.

Saranno 28 librerie di Bari e provincia ad animare le caratteristiche casette bianche sul lungomare con migliaia di titoli, incontri e consigli di lettura, mentre 32 editori indipendenti pugliesi presenteranno le proprie novità negli spazi dell'ex Mercato del Pesce e dello Spazio Murat.

Il programma sarà arricchito anche da iniziative diffuse in città, tra cui la mostra "Le rotte di Bari" al Museo Civico e appuntamenti dedicati all'arte e alla fotografia alla Pinacoteca Metropolitana "Corrado Giaquinto".

Tutti gli eventi saranno a ingresso gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili. Il programma completo è consultabile sul sito ufficiale della manifestazione.