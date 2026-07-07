Bitonto celebra San Francesco: alla Libreria del Teatro la presentazione de "Il Cantico dell'Amore"

– Un viaggio tra spiritualità, cultura e riflessione nel segno di. Venerdì, alle, ladi Largo Teatro 4 a Bitonto ospiterà la presentazione del volume, pubblicato da Solfanelli Editore nell'ambito delle iniziative per gli

L'appuntamento offrirà al pubblico un'occasione di approfondimento sul pensiero e sull'eredità francescana attraverso un'opera corale che intreccia letteratura, teologia, filosofia, antropologia e mistica, proponendo una rilettura contemporanea del messaggio di San Francesco.

Dopo i saluti del libraio Gianluca Rossiello, interverranno Pierfranco Bruni, coordinatore scientifico del volume, e Marino Pagano, coautore dell'opera.

Curato da Franca De Santis e coordinato scientificamente da Bruni, il volume raccoglie i contributi di studiosi provenienti da diversi ambiti disciplinari, offrendo una lettura interdisciplinare dell'eredità spirituale, culturale e poetica del santo. Tra questi anche il saggio di Marino Pagano, giornalista e docente di formazione medievistica, dedicato al ruolo dei monasteri francescani nella trasformazione urbana e civile dei territori italiani ed europei.

Il libro accompagna il lettore lungo il cammino di Francesco, dalla scelta della povertà alla carità, fino al Cantico delle Creature, proponendo una riflessione che va oltre la ricostruzione storica per aprirsi alla dimensione del mistero, della contemplazione e della ricerca del senso dell'esistenza. Un percorso che mette inoltre in dialogo Oriente e Occidente, tradizione cristiana e pensiero contemporaneo, evidenziando l'attualità del messaggio francescano in un mondo attraversato da profonde trasformazioni.

Ad arricchire il volume sono la presentazione della curatrice, il saggio introduttivo di Pierfranco Bruni e il contributo di suor Pierpaola Nistri, Madre Badessa delle Clarisse di Grottaglie, autrice anche dell'icona che impreziosisce la copertina.

L'incontro di Bitonto sarà quindi un momento di confronto sul valore universale dell'esperienza di San Francesco, ancora oggi capace di parlare di fraternità, pace, rispetto per il creato e dialogo tra fede, storia e cultura.