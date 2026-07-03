Martignano celebra i sapori della Grecìa Salentina: torna la Sagra dell’Insalata Grika e della Salsiccia

MARTIGNANO - DalMartignano ospita la, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate salentina dedicato alla valorizzazione dei prodotti tipici e delle tradizioni della Grecìa Salentina.

Organizzata dalla Pro Loco "Antonio Martano", in collaborazione con il Lecce Fan Club di Martignano, il Gruppo Amici te lu Paulinu e la Cooperativa sociale Open di Parco Palmieri, la manifestazione animerà Largo Calvario con tre serate all'insegna della gastronomia, della musica e della cultura locale.

Protagonista assoluta sarà l'Insalata Grika, riconosciuta come Prodotto Agroalimentare Tradizionale (PAT), simbolo della cucina contadina salentina e della dieta mediterranea. Accanto al piatto simbolo non mancheranno numerose specialità della tradizione, tra cui salsiccia alla brace, carne di cavallo, pittule, pasta fatta in casa, friseddhe, purpette al sugo, pimmidori schiattarisciati e mussakà.

L'inaugurazione è in programma venerdì 10 luglio alle 19.30 nei giardini del Parco Turistico Culturale Palmieri, con gli interventi delle autorità locali e l'apertura ufficiale degli stand gastronomici alle 20, accompagnata dalla Music Wave Street Band.

Il programma musicale proseguirà con il concerto degli Alla Bua, formazione tra le più rappresentative della musica popolare salentina. Sabato 11 luglio spazio al Max Latino Sciò, spettacolo che unisce musica dal vivo, animazione e dj set, mentre domenica 12 luglio la chiusura sarà affidata ai Medinita con un concerto dedicato ai grandi successi della musica italiana.

Durante tutta la manifestazione sarà possibile visitare il Palazzo Palmieri, la Biblioteca della Felicità, il frantoio semi-ipogeo e la Cappella di San Giovanni Battista grazie alle aperture straordinarie curate dal Parco Turistico Culturale Palmieri. In programma anche visite guidate e iniziative dedicate alla scoperta del patrimonio storico e culturale del borgo.

L'Insalata Grika, simbolo della tradizione

Piatto tipico della cultura grika, l'Insalata Grika nasce dalla tradizione contadina e rappresenta ancora oggi uno dei simboli della cucina estiva del Salento. Viene preparata con pomodori, meloncelle, peperoni cornetti, cipolla bianca, peperoncino, rucola selvatica, olive nere, capperi, origano, primo sale e olio extravergine d'oliva.

Ricca di vitamine, sali minerali e antiossidanti, è considerata un piatto completo della dieta mediterranea, ideale sia come contorno sia come portata principale, soprattutto nella versione arricchita con formaggio primo sale e pane casereccio.

Per informazioni è disponibile il sito ufficiale www.insalatagrika.it.



