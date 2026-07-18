Manfredonia, torna il Corto e Cultura Film Festival: cinema sotto le stelle dal 21 al 25 luglio

Il cinema indipendente torna protagonista dell’estate sipontina con la, in programma dalnella suggestiva cornice della

Le serate aperte al pubblico si terranno il 21, 24 e 25 luglio, con ingresso gratuito, offrendo al pubblico un ricco programma dedicato ai cortometraggi, ai giovani autori e alla valorizzazione del territorio attraverso il linguaggio cinematografico.

Organizzato dall’Associazione Angeli, presieduta da Anna Rita Caracciolo, il festival negli anni è diventato un appuntamento di riferimento per il cinema indipendente e per la promozione delle produzioni emergenti.

Ospiti internazionali e grandi voci del cinema

L’edizione 2026 vedrà la presenza di ospiti provenienti dall’Italia e dall’estero. Dagli Stati Uniti arriverà John Campanile, attore e regista di Chicago, mentre sarà presente Can Saraçoğlu, presidente del Comitato Internazionale CineTour, rete che riunisce oltre 120 festival cinematografici in 68 Paesi e di cui Corto e Cultura è partner.

Parteciperanno inoltre rappresentanti di festival gemellati provenienti da Toscana e Lazio, confermando il percorso di collaborazione costruito negli anni.

Tra i protagonisti più attesi ci sarà anche David Chevalier, una delle voci più conosciute del doppiaggio italiano. È il doppiatore di Loki interpretato da Tom Hiddleston nel Marvel Cinematic Universe, di Kylo Ren nella saga Star Wars, di Morty in Rick and Morty e di Jacob Black nella saga Twilight. È inoltre voce italiana abituale di numerosi attori internazionali, tra cui Tom Hiddleston, Taylor Lautner, Jason Biggs e Ashton Kutcher.

L’apertura con il cinema del Gargano

L’inaugurazione è fissata per lunedì 21 luglio alle ore 19, con la presentazione del volume Paesaggi cinematografici del Gargano, realizzato nell’ambito del progetto Carta di Catenella.

Durante la serata è previsto anche il ritorno di Gerardo Placido, storico ospite del festival e protagonista del film L’uomo che scriveva nell’ombra, dedicato alla figura di Vincenzo Di Lascia e girato a Manfredonia nel 2009 con la regia di Anna Rita Caracciolo.

Con diciannove edizioni alle spalle, il Corto e Cultura Film Festival continua a essere un punto di incontro tra artisti, professionisti del settore e pubblico, rafforzando il legame tra cinema, cultura e territorio.

Tutte le serate sono a ingresso gratuito.