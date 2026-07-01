NIVEA celebra i “100 Anni di Blu”: il tour fa tappa a Bari dal 3 al 5 luglio

BARI - C’è un blu che da oltre un secolo racconta una storia di cura, fiducia e quotidianità condivisa. È quello dell’iconica latta di NIVEA Creme, simbolo di un marchio che ha accompagnato generazioni di consumatori e che continua a rappresentare una promessa di benessere e attenzione verso la pelle.Prosegue con successo il tour itinerante “100 Anni di Blu”, l’iniziativa con cui NIVEA celebra la sua storica confezione trasformandola in un’esperienza immersiva e contemporanea. Dopo le tappe di Roma e Rimini, il viaggio approda a Bari, dove dal 3 al 5 luglio 2026 il pop-up store sarà allestito sul lungomare, in Largo Giannella.L’installazione offrirà ai visitatori un percorso esperienziale tra sensorialità, consulenze personalizzate e momenti di scoperta, permettendo di entrare nel mondo NIVEA attraverso la storia del brand e le sue più recenti innovazioni nel campo della skincare.La tappa barese sarà dedicata all’estate e alla protezione della pelle, con un focus speciale sulla linea NIVEA SUN, che pone al centro l’importanza della protezione solare come gesto quotidiano di benessere. In uno dei luoghi simbolo della stagione estiva italiana, il brand presenterà il proprio know-how maturato attraverso ricerca scientifica e innovazione, proponendo soluzioni pensate per rispondere alle esigenze di tutta la famiglia.Tra i protagonisti dell’evento ci saranno NIVEA SUN Protect & Hydrate, NIVEA SUN Protect & Bronze e la novità NIVEA SUN Stick UV Effetto Seta SPF50+, studiata per garantire una protezione pratica, veloce e mirata.Durante i tre giorni dell’iniziativa sarà possibile scoprire e testare i prodotti, ricevere consigli sulla corretta esposizione al sole, acquistare le referenze disponibili e accedere a un merchandising esclusivo dedicato ai “100 Anni di Blu”.Con la tappa di Bari si conclude il tour nel Sud Italia, un progetto che celebra i cento anni dell’iconica latta blu e il rapporto costruito nel tempo con milioni di consumatori. Un’iniziativa che conferma il ruolo di NIVEA come punto di riferimento nel mondo della skincare, capace di coniugare tradizione, innovazione e vicinanza alle persone.Informazioni utili* Dove: Largo Giannella, Bari* Quando: dal 3 al 5 luglio 2026* Orari: dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 21.30