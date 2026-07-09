Miss Italia, al Grand Hôtel Billia assegnato il titolo di Miss Mont Blanc 2026

SAINT-VINCENT - È tornato nella prestigiosa cornice del Grand Hôtel Billia di Saint-Vincent l'appuntamento conper la finale regionale del titolo speciale, una delle fasce più prestigiose del concorso riservata alle concorrenti del circuito Piemonte e Valle d'Aosta.

La vincitrice accederà direttamente alle prefinali del percorso verso Miss Italia 2026. Sul palco si sono sfidate 40 concorrenti, di età compresa tra i 18 e i 30 anni, accomunate dall'ambizione di intraprendere un percorso nel mondo della moda, dello spettacolo e del cinema.

La serata, ospitata nella storica struttura valdostana, è stata presentata dalla giornalista Barbara Castellani e dall'attore Andrea Beltramo, proponendo al pubblico uno spettacolo all'insegna di eleganza, fascino e talento.

A seguire il percorso delle concorrenti è stata Mirella Rocca, esclusivista di Miss Italia per Piemonte e Valle d'Aosta, da anni punto di riferimento del concorso sul territorio e scopritrice di Francesca Bergesio, eletta Miss Italia 2023.

«È sempre bellissimo tornare al Grand Hôtel Billia ed è ogni volta una grande emozione. Questa location rappresenta una cornice prestigiosa per il nostro concorso e offre alle ragazze un palcoscenico di grande fascino. Vedere l'entusiasmo e la determinazione con cui affrontano questa esperienza è per me motivo di grande soddisfazione», ha dichiarato Mirella Rocca.

La finale regionale di Miss Mont Blanc 2026 si conferma così tra gli appuntamenti più attesi dell'estate per il concorso di Miss Italia, offrendo alle giovani partecipanti un'importante vetrina nel percorso verso la finale nazionale.

Per una versione completa di cronaca, sarebbe utile integrare il nome della vincitrice e la classifica finale, che nel testo inviato non sono riportati.