Oria, giovedì 9 luglio la 12esima edizione del microfestival del libro 'De Libris Liberis' nel Giardino di San Francesco



ORIA (BR) - Giovedì 9 luglio 2026, a partire dalle ore 19:30, nel Giardino di San Francesco in Oria (via Sen. Tommaso Martini) si terrà il XII microfestival del libro “De Libris Liberis”, organizzato dall’associazione culturale “Il Pozzo e l’Arancio”. - Giovedì 9 luglio 2026, a partire dalle ore 19:30, nel Giardino di San Francesco in Oria (via Sen. Tommaso Martini) si terrà il XII microfestival del libro “De Libris Liberis”, organizzato dall’associazione culturale “Il Pozzo e l’Arancio”.





Quattro mini eventi: incontri con autori ed editori, dibattiti ed esposizione di libri.





Le autrici Viviana Ventisette, Sabrina Del Giudice, Rina Santoro e Annalisa Zizzo incontreranno il pubblico e saranno intervistate dalle socie e dai soci de “Il Pozzo e l’Arancio”; collaborano Edizioni Esperidi, Musicaos Editore e Taberna Libraria.





L’iniziativa è il quarto appuntamento della XV rassegna “Un Pozzo di Cultura”, è patrocinata dalla Città di Oria ed è realizzata anche grazie alla comunità parrocchiale di San Francesco d’Assisi.