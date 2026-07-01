Mondiali, Francia e Norvegia agli ottavi: Mbappé trascina i Bleus, Haaland decisivo nel finale
PIERO CHIMENTI - La Francia vola agli ottavi di finale del Mondiale grazie al netto 3-0 rifilato alla Svezia. Grande protagonista della sfida è Kylian Mbappé, autore di una doppietta che trascina i Bleus al successo.
La formazione francese sblocca il risultato allo scadere del primo tempo con l'attaccante del Real Madrid, bravo a concludere una splendida azione personale con un preciso destro sul secondo palo. Nella ripresa la Francia prende definitivamente il controllo del match: al 53' Barcola raddoppia con una potente conclusione sul primo palo, mentre al 74' è ancora Mbappé a chiudere i conti, finalizzando al meglio l'assist di Olise per il definitivo 3-0.
Nel pomeriggio anche la Norvegia ha conquistato il pass per gli ottavi battendo 2-1 la Costa d'Avorio. A Dallas i norvegesi passano in vantaggio nel primo tempo con Nusa, autore di un preciso destro che supera Fofana. Gli africani trovano il pareggio al 74' con Diallo, ma all'86' arriva il gol decisivo di Erling Haaland che, servito da Berg, firma il tap-in che vale qualificazione e vittoria.
La Francia e la Norvegia proseguono così il loro cammino nella competizione, confermandosi tra le protagoniste della fase a eliminazione diretta.