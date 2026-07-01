Mon Rêve Summer Festival 2026, a Taranto torna la grande musica: da Mario Biondi ai Patagarri
TARANTO - Presentata l'edizione 2026 del Mon Rêve Summer Festival, la rassegna estiva del Mon Rêve Ecogreen Resort che anche quest'anno porterà a Taranto un cartellone ricco di concerti ed eventi con protagonisti alcuni dei nomi più apprezzati del panorama musicale italiano e internazionale.
La manifestazione si svolgerà nella suggestiva Music Arena del resort, affacciata sul mare e circondata dalle piscine della struttura, con spettacoli in programma alle ore 21.30.
Ad aprire il festival, venerdì 3 luglio, sarà Mario Biondi, protagonista della tappa inaugurale del "This Is What You Are 20th Anniversary Summer Tour", con cui celebra i vent'anni del celebre brano e dell'album Handful of Soul.
Il 12 luglio arriverà direttamente da Londra The Amy Winehouse Band con lo spettacolo "Back to Black 20th Anniversary", tributo all'iconico album della cantante britannica eseguito dai musicisti originali che l'hanno accompagnata in tour e in studio.
Il 22 luglio sarà la volta di Gio Evan, che porterà sul palco il suo nuovo spettacolo "Extra terreste", un viaggio tra musica, ironia e riflessioni sulla contemporaneità.
Ad agosto spazio a Tropico, in concerto il 4 agosto, seguito il 6 agosto dal party revival "Voglio tornare negli anni Novanta", tra le serate più attese dell'estate con i grandi successi dance del decennio.
Gran finale l'11 agosto con I Patagarri, protagonisti del "Tua Madre Tour 2026", che chiuderanno la rassegna con il loro originale mix di jazz, swing e gipsy jazz.
Durante la presentazione, la proprietà del Mon Rêve Ecogreen Resort ha confermato l'impegno nel valorizzare la struttura come punto di riferimento dell'estate tarantina, mentre il direttore artistico Mimmo Battista ha sottolineato la volontà di proporre un cartellone capace di coinvolgere pubblici di ogni età.
I biglietti sono disponibili online sul sito del Mon Rêve e sul circuito Ticket SMS, oltre che al botteghino del resort, salvo disponibilità.