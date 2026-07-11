Musica, Concerto all’alba dell’'Aurora Aragonese' alla LNI sez Taranto



L’evento è in programma sabato 25 luglio alle ore 5:30





TARANTO - Un Grande evento per gli appassionati di musica e cultura nella splendida location della Lega Navale Italiana Sezione di Taranto sul Lungomare Vittorio Emanuele III, 2: il concerto Matinèe dell’ “Aurora Aragonese” si svolgerà sabato 25 luglio 2026 dalle ore 5:30 alle ore 8:00 per vivere insieme l’alba avvolti in un’atmosfera multisensoriale.





L’Aurora rappresenta simbolicamente la nascita di qualcosa di nuovo, la speranza, l'inizio di una giornata e quel momento irripetibile in cui la luce torna a illuminare il mare e la città. Il termine Aragonese, invece, vuole richiamare la memoria storica e culturale del nostro territorio evocare l'eredità, la nobiltà storica, la tradizione e l'identità mediterranea che caratterizzano Taranto e ne rappresentano una parte essenziale del patrimonio culturale. La direzione artistica è a cura del maestro Giuseppe Maiorano.





La parte musicale è affidata all'orchestra Internazionale della Campania, diretta dal maestro Leonardo Quadrini professionisti di indiscusso valore artistico e di elevato livello qualitativo. Il repertorio proposto trae ispirazione dalla grande tradizione musicale mediterranea, dando vita a un programma raffinato e lontano dalle scelte più convenzionali.





Il percorso musicale rende omaggio a compositori quali Bizet, Chabrier, Marquina, Rimski Korsakov autori che incarnano perfettamente la sensibilità, l'eleganza e il carattere della cultura mediterranea.





Sul concerto Flavio Musolino, presidente della Lega Navale Italiana sezione di Taranto, afferma: "Ci sono momenti in cui la musica, la storia e la bellezza della nostra terra si fondono in un'esperienza unica, capace di toccare le corde più profonde dell'anima. Il concerto all'alba 'Aurora Aragonese', che si terrà il prossimo 25 luglio alla Lega Navale , è esattamente questo: un risveglio per la mente e per il cuore della nostra città. Siamo onorati di ospitare la prestigiosa Orchestra Internazionale della Campania, una realtà di assoluto rilievo che, sotto la magistrale e carismatica direzione del Maestro Leonardo Quadrini, saprà dialogare con il mare e con le prime luci del giorno in un'atmosfera sospesa nel tempo. Il valore culturale di questa manifestazione è guidato dalla sapiente firma del Maestro Francesco Maiorano, la cui direzione artistica ha saputo tessere un programma musicale di altissimo profilo, perfettamente cucito sull'identità storica e paesaggistica del nostro territorio. Il mio più vivo ringraziamento va alla Minerva Event Management di Veronica De Pace, che con straordinaria professionalità, dedizione e cura del dettaglio sta traducendo in realtà un progetto di tale valore”.



