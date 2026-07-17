Villa Fizzarotti celebra la Madonna del Carmelo tra poesia, musica e cultura

BARI - Giovedì 16 luglio nello storico giardino di Villa Fizzarotti, in Carbonara di Bari, si è tenuto il tradizionale appuntamento culturale e letterario in occasione della ricorrenza di Nostra Signora del Carmelo, alla quale il giardino stesso è dedicato.La ricorrenza rinnova, ormai da 30 anni, il ricordo di donna Carmelina Battista Fizzarotti che coltivò con delicata passione le piante, gli alberi da frutto e i giganteschi abeti e cedri del Libano che popolano il giardino. Molte sono le piante che evocano la Sacra Scrittura: il fico, il melo, il cedro del Libano, le erbe amare. L’evento, quest’anno dal titolo “In compagnia della Poesia… in nome di San Francesco d’Assisi…”, costituisce un punto di riferimento imprescindibile sul territorio per un aperto confronto culturale, letterario, artistico e spirituale. Dopo i saluti di Francesco Paolo Selvaggi e sua moglie Santa Fizzarotti, di Alessandra Lopez, presidente del Municipio 2 di Bari, e di padre Ruggiero Doronzo, Ministro provinciale dei Frati Minori Cappuccini di Puglia, la serata è stata presentata e condotta dal giornalista e scrittore Michele Cristallo e da Giancarlo Liuzzi, presidente dell’Aps Incontri, che in apertura hanno illustrato in breve il nuovo volume di Santa Fizzarotti Selvaggi, edito da Gagliano Edizioni, dal titolo “Signore sei tu? In compagnia di madonna Poesia”, con prefazione del prof. Francesco De Martino e postfazione di padre Mariano Bubbico. E successivamente un breve cenno al libro di poesie pubblicate su “Creta, terra di latte e miele”, Les Flâneurs Edizioni.S.E. Mons. Nicola Girasoli, Nunzio Apostolico in Slovacchia, improvviso ospite quale amico della famiglia Fizzarotti Selvaggi, ha invitato i presenti a una profonda riflessione sul significato del Carmelo. La serata ha dato poi ampio spazio a volumi di diverso genere pubblicati durante gli scorsi anni, di cui hanno raccontato brevemente le ragioni gli stessi autori: Antonio Calisi, Angela Campanella, Michele Cristallo, Delio De Martino, Santa Fizzarotti Selvaggi, don Tommaso Lerario, Giancarlo Liuzzi, Marino Pagano, Angelo Palmieri, Teodosio Saluzzi, Vito Santamato e Nicola Simonetti. È intervenuto l’illustre grecista Francesco De Martino e padre Mariano Bubbico sul senso del salotto culturale. Il noto cantautore Giuseppe Cionfoli ha animato l’incontro con suoi brani inediti dal CD-ROM “Nei veli dell’aurora”. Irina Gorbatenko, soprano, accompagnata al pianoforte da Adriana De Serio, ha interpretato con grande maestria brani di Falconieri, Caccini, Ortolani e l’“Ave Maria” di Gounod. Gli interventi sono stati intervallati dalla lettura di poesie a cura di Gianfranco Liuzzi. Prima della tradizionale cerimonia delle candeline dedicata alla Madonna del Carmelo, padre Mariano Bubbico, frate cappuccino e psicologo, ha ringraziato con accorate parole la Vergine per i doni ricevuti, frutti della mente, del cuore e della madre Terra nella pienezza dello spirito francescano. Dopo la benedizione agli ospiti impartita ha fatto seguito un momento conviviale. La serata è stata allietata dalla musica del DJ Michele Sila, dalle raffinate danze di Marianna Piscitiello e da Anna Vitale per un omaggio musicale alla Grecia. L’incontro è stato organizzato con la collaborazione di Grazia Andidero, Angela Brescia, Eleonora Attimonelli, Rita Caldarola e Ruggiero Sfregola, il coordinamento registico di Angela Campanella e con il patrocinio morale di: Fondazione Mimì Andidero, Fondazione Fizzarotti Selvaggi, Aps Incontri, Ass. Carmelina Fizzarotti Battista – Il Giardino di Nostra Signora del Carmelo e La Madonnina Life & Care.