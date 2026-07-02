Lecce, sabato 4 luglio al via il ricco calendario estivo dell'Abbazia di Cerrate



In programma le “Sere FAI d’Estate”, esperienze di visita uniche tra suggestive storie del Salento meno conosciuto, osservazioni astronomiche, stornelli, nenie, serenate e musiche popolari. La novità dell’estate 2026 è la prima edizione di “Grika”, due serate inedite e coinvolgenti di balli, canti, racconti e ricette tradizionali della Grecìa Salentina, dall’antichità a oggi, in programma sabato 8 e domenica 9 agosto





Fino a metà settembre 2026 trenta Beni del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS si vestono a sera per i tramonti e le notti estive, prolungando eccezionalmente gli orari d’apertura per ospitare in 15 regioni d’Italia oltre 350 esperienze fra cultura, arte, storia, natura ed enogastronomia. Torna l’atteso appuntamento con “Sere FAI d’Estate”, un ricco calendario lungo tre mesi di iniziative per godere del fascino dei Beni della Fondazione,attraverso proposte speciali come assistere a un concerto nel cuore della Valle dei Templi di Agrigento, circondati da agrumi e ulivi secolari, o nella magica atmosfera del bosco ai piedi della Basilica di San Francesco ad Assisi, vedere un film d’autore nel parco privato più esteso di Bergamo Alta oppure scoprire i segreti della volta celeste nella notte di San Lorenzo in un castello medievale.





Anche nel 2026 l’Abbazia di Santa Maria di Cerrate, Bene in concessione al FAI dalla Provincia di Lecce, proporrà alcune interessanti “Sere FAI”. Torri costiere, masserie fortificate e case-torri saranno al centro dell’appuntamento serale di sabato 4 luglio, Paura e ingegno: il Salento fortificato, con il professor Antonio Costantini, tra gli studiosi più autorevoli del paesaggio salentino della pietra. Un viaggio indietro nel tempo fino al 1480, anno dall’assedio di Otranto che portò gli Ottomani a conquistare la città, all’epoca parte del Regno di Napoli, trucidando un gran numero di abitanti.Dall’esigenza di difendere le coste e trasformare l’entroterra in un rifugio sicuro nacquero le imponenti fortificazioni che ancora oggi punteggiano il paesaggio salentino come sentinelle di pietra, rendendolo unico. Con il supporto della proiezione di immagini, i visitatori potranno scoprire vicende e segreti nascosti tra feritoie, ponti levatoi, camminamenti e caditoie e conoscere la storia di un popolo che ha saputo trasformare la paura in architettura e la minaccia in ingegno. L’appuntamento si aprirà gustando un calice di vino offerto della cantina Sampietrana, accompagnato da prodotti tipici.





Immancabili gli appuntamenti di Astronomi per una notte, dedicati agli astrofili e ai più romantici, adulti e bambini, alla scoperta della luna, dei pianeti e delle costellazioni in compagnia di esperti, in programma sabato 25 e venerdì 31 luglio, martedì 4 e 18 agosto e venerdì 21 agosto. Dopo la prima parte di visita dedicata all’orientamento guidato del cielo sopra l’abbazia, tra mappe stellari, miti e leggende, il pubblico potrà passare all’osservazione telescopica per scoprire i dettagli dei corpi luminosi. Al termine, si potrà visitare il complesso monumentale e continuare a contemplare il cielo stellato, gustando un cestino con prodotti locali (su prenotazione). Due i menu tra cui scegliere: la puccia salentina con capocollo di Martina Franca, caciocavallo e verdure grigliate di stagione oppure la pitta di patate con prosciutto e formaggio. In entrambi i cestini sarà proposta, come dolce, la crostata con marmellata di agrumi o fragole. Darà il benvenuto ai partecipanti un calice di vino offerto, prodotto dalla Cantina Sampietrana.





“Astronomi per una notte” all’Abbazia di Cerrate si svolge in collaborazione con Giovanni Marroccia e con NASA – Nuova Associazione Studi Astronomici – di Brindisi. L’evento è fino ad esaurimento posti; è suggerito l’acquisto online del biglietto.





Venerdì 28 agosto i racconti sulla storia dell’abbazia si alterneranno a canti di amori, segreti ancestrali e antiche convenzioni sociali, legati alla vita in campagna e al duro lavoro dei campi, nella visita al chiaro di luna Canti e cunti. Una guida esperta e Anna Cinzia Villani, interprete della musica popolare salentina, coinvolgeranno e sorprenderanno il pubblico tranenie, stornelli e serenate, anche in griko, accompagnati dalla musica dell’organetto diatonico, dei tamburi e di alcuni arnesi della vita quotidiana, dalla tavola per lavare i panni all’apribottiglie, che diventeranno, per l’occasione, vere e proprie percussioni. Un modo inedito per scoprire l’anima agricola e masserizia di questo luogo, riflesso della storia autentica del Salento. Ai partecipanti sarà offerto un calice di vino della Cantina Sampietrana e al termine della serata sarà possibile degustare il cestino salentino fornito da Antichi sapori (su prenotazione).





Grazie alla collaborazione con l’associazione “L’abilità” all’interno del progetto “Museo per tutti”, l’evento “Canti e cunti” è accessibile alle persone con disabilità intellettiva. In particolare, “L’abilità” ha redatto una brochure accessibile, scritta in linguaggio semplificato, che facilita la partecipazione all’evento di questo tipo di pubblico. Si ringrazia Viatris, azienda che condivide con il FAI l’importanza dell’inclusione sociale e che per il terzo anno è accanto alla Fondazione in qualità di sponsor del progetto “Museo per tutti”.





L’evento è fino ad esaurimento posti; è suggerito l’acquisto online del biglietto.





Le “Sere FAI d’Estate” si svolgono con il Patrocinio del Comune di Lecce





Grazie a Rai, Main Media Partner dell’iniziativa, che anche in questa edizione racconterà al pubblico il ricco e variegato palinsesto di Sere FAI d’Estate nei Beni FAI.





Il calendario “Eventi nei Beni del FAI 2026” è reso possibile grazie al sostegno di aziende che condividono con il FAI l’impegno per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano: Ferrarelle, Partner degli eventi istituzionali e Acqua Ufficiale della Fondazione, Nims, società del Gruppo Lavazza che rafforza il proprio sostegno al FAI per il 2026 in qualità di sponsor, Pirelli, accanto al FAI dal 2005, che rinnova per il quattordicesimo anno consecutivo la sua storica vicinanza, PiùMe insegna che opera nel settore della distribuzione specializzata di prodotti per la cura della persona e della casa, per il primo anno sponsor del progetto, e di Mitsubishi Electric, al fianco del FAI da oltre 15 anni, che dal 2025 ha scelto di rinnovare e rafforzare il proprio impegno con un sostegno ancora più significativo.





Grazie anche al Consorzio Vini DOC delle Venezie, sponsor delle Sere FAI d’Estate.





Calendario completo e informazioni dettagliate su: www.serefai.it





Oltre alle iniziative nel calendario delle “Sere FAI”, l’estate all’Abbazia di Cerrate si arricchisce di un’importante novità, la prima edizione di “Grika. Balli, canti, racconti e ricette di un ponte tra culture”, in programma nelle serate di sabato 8 e domenica 9 agosto. Degustazioni guidate di piatti tipici e vini locali, accompagnati dal racconto della loro storia e del loro legame con il territorio, fiabe e filastrocche dalla Grecìa Salentina, narrate in griko, laboratori di pizzica e tamburello, musica e danze popolari, dalle tarantelle alle serenate, speciali approfondimenti storici e antropologici a cura di esperti sono alcune delle proposte del primo evento dedicato alla cultura grika all’Abbazia di Cerrate. Un ricco palinsesto per due serate inedite durante le quali il FAI, in collaborazione con Istituzioni, Associazioni ed Enti del territorio, vuole rievocare le origini bizantine dell’abbazia, la forte stratificazione culturale tra Oriente e Occidente che caratterizza questa terra e valorizzare il legame, ancora attuale, con una cultura che a distanza di secoli permane nella tradizione salentina.





Per ulteriori informazioni: www.abbaziadicerrate.it; www.fondoambiente.it





“Grika” si svolge con il Patrocinio di Comune di Lecce, Unione dei Comuni della Grecìa Salentina e Istituto di Culture mediterranee.





Con il Sostegno di Fondazione CDP.





In collaborazione con Delegazione FAI di Lecce e FAI Ponte tra culture.