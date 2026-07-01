Dal vissuto alla narrazione, il percorso partecipato del cortometraggio 'Il Peso degli Sguardi'





Il cortometraggio Il Peso degli Sguardi nasce da un percorso di coprogettazione condivisa tra i tre progetti SAI Sadaka di Torre Santa Susanna, Farah di Latiano e Baiti di Francavilla Fontana. Il progetto ha coinvolto, sin dalla fase preliminare, gli enti locali e il soggetto attuatore in un processo di confronto e pianificazione delle attività.





L'iniziativa è nata dalla volontà di raccontare, attraverso il linguaggio cinematografico, le esperienze che caratterizzano quotidianamente i percorsi di accoglienza e integrazione. L'obiettivo è stato quello di mettere in luce le difficoltà che i beneficiari possono incontrare nel loro cammino verso l'inclusione sociale, valorizzando al tempo stesso le opportunità di crescita personale, di dialogo interculturale e di costruzione di relazioni positive con la comunità ospitante.





La storia trae ispirazione da un episodio realmente vissuto da un beneficiario accolto nell'ambito del progetto SAI. Tale esperienza è stata successivamente rielaborata in chiave narrativa e arricchita con ulteriori elementi, al fine di trasmettere un messaggio di speranza, inclusione e superamento dei pregiudizi.





La regia del cortometraggio è stata affidata all'operatore dell'integrazione del progetto SAI di Torre Santa Susanna, che ha coordinato il percorso creativo e organizzativo in stretta collaborazione con gli operatori degli altri due progetti.





I beneficiari dei tre centri SAI hanno partecipato attivamente alla realizzazione dell'opera. Oltre a interpretare il ruolo di comparse nelle diverse scene, il protagonista del cortometraggio è stato un beneficiario del progetto SAI di Torre Santa Susanna, presente in accoglienza durante il periodo delle riprese.





Il loro coinvolgimento non si è limitato all'attività di recitazione, ma ha interessato anche gli aspetti organizzativi e creativi del progetto. I beneficiari hanno infatti collaborato alla progettazione e all'allestimento di alcune scenografie, mettendo a disposizione idee, competenze manuali e spirito di collaborazione, contribuendo in maniera concreta alla realizzazione dell'opera.





Un ruolo significativo è stato svolto anche nell'attivazione della comunità locale. Beneficiari e operatori hanno promosso il coinvolgimento di cittadini, associazioni e volontari dei tre Comuni interessati, che hanno aderito con entusiasmo all'iniziativa partecipando alle riprese e offrendo il proprio contributo organizzativo. La positiva risposta del territorio ha confermato la disponibilità della comunità locale a prendere parte ad attività finalizzate alla sensibilizzazione, all'inclusione sociale e al dialogo interculturale.





Le riprese sono state realizzate in diversi luoghi simbolici dei territori coinvolti, grazie alla preziosa collaborazione delle amministrazioni comunali, delle associazioni e delle attività locali. Tra le principali location figurano una struttura del progetto SAI di Torre Santa Susanna, la Biblioteca Comunale di Torre Santa Susanna, il Castello Imperiali di Francavilla Fontana e una sala di Palazzo Imperiali di Latiano, oltre ad altri spazi messi a disposizione da realtà del territorio.





Il cortometraggio rappresenta il risultato di un percorso condiviso di coprogettazione e partecipazione attiva che ha visto il coinvolgimento diretto dei beneficiari, degli operatori, delle istituzioni e della comunità locale. Trasformando un'esperienza reale in uno strumento di sensibilizzazione, Il Peso degli Sguardi promuove i valori dell'accoglienza, dell'inclusione sociale, della partecipazione e del dialogo interculturale, contribuendo a favorire una cultura dell'incontro e del rispetto reciproco.