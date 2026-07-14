Noicattaro, torna il Beat Fest: Fabio Rovazzi, Merk&Kremont e Le Donatella protagonisti della terza edizione

NOICATTARO - La grande musica torna a Noicattaro con la terza edizione del, il festival musicale che dalporterà nell’area mercatale del borgo barese tre serate di concerti gratuiti, spettacoli ed eventi dedicati a tutta la famiglia.

La manifestazione, organizzata da Wonderland Eventi, è stata presentata nella Sala Giunta della Città metropolitana di Bari e vedrà sul palco artisti come Fabio Rovazzi, Merk&Kremont, Le Donatella, Luca Martelli e Marco Guacci.

Una tre giorni con ingresso libero, a partire dalle ore 19, che unirà grandi nomi della musica italiana, nuove sperimentazioni artistiche e un’esperienza immersiva pensata per coinvolgere il pubblico.

Il viaggio spaziale verso Ekonos

La terza edizione del Beat Fest prosegue il racconto iniziato lo scorso anno, ambientato in un universo narrativo fantascientifico.

Dopo la partenza da Beatron, il pianeta madre degli astronauti del festival, il viaggio prosegue su Ekonos, un mondo extraterrestre immaginato come una giungla tribale dominata dal suono e dall’energia della musica.

Al centro di questo universo ci sarà Ekotu, creatura ancestrale dalle sembianze di un elefante, guardiano del pianeta.

A rendere ancora più spettacolare l’esperienza ci sarà un grande palco da 240 metri quadrati e alto 12 metri, con maxi schermi, pianeti, astronauti giganti, giochi di luce e laser per trasformare l’area mercatale in un vero scenario immersivo.

Il programma musicale

La prima giornata, venerdì 24 luglio, sarà aperta da Marco Guacci, dj e storica voce di Radionorba, che sarà anche il conduttore dell’intero festival.

A seguire spazio a Bar Italia – La discoteca italiana, un viaggio nella storia della dance degli anni Settanta, Ottanta e Novanta, con scenografie, ballerine ed effetti speciali.

La serata si chiuderà con Merk&Kremont, il duo di dj milanesi conosciuto anche a livello internazionale per le collaborazioni e i riconoscimenti ottenuti nella scena elettronica. Nel corso della carriera hanno lavorato con importanti artisti italiani e internazionali, tra cui il singolo Un altro mondo con Marracash e Tananai e il recente progetto Partenope con Serena Brancale e The Kolors.

Sabato 25 luglio, dopo il dj set di Marco Guacci, sarà protagonista il progetto Hasta El Amanecer, dedicato alle sonorità reggaeton, hip hop, moombahton e r’n’b.

Il grande ospite della serata sarà Fabio Rovazzi, artista capace di unire musica, cinema, televisione e social grazie a uno stile ironico e originale. In radio è attualmente protagonista con il singolo La Costiera Amalfitana, realizzato insieme ad Arisa e Nino D’Angelo.

La chiusura del festival è prevista domenica 26 luglio. Marco Guacci sarà affiancato dalla collega radiofonica Claudia Cesaroni per introdurre gli ultimi ospiti: Le Donatella, ovvero Giulia e Silvia Provvedi, con il loro show ad alta energia, e Luca Martelli con il suo spettacolo Ride Gorilla.

Il batterista, già protagonista sui palchi europei con i Litfiba e collaboratore di artisti come Giorgio Canali e Mezzosangue, proporrà un dj set originale con brani mixati dal vivo insieme alla batteria acustica.

Un festival per tutta la famiglia

Il Beat Fest non sarà soltanto musica. Durante le tre giornate saranno presenti stand gastronomici e spazi dedicati alla valorizzazione delle eccellenze del territorio nojano.

Per i più piccoli sarà allestita un’area Luna Park di oltre mille metri quadrati con giostre e gonfiabili, pensata per offrire un momento di divertimento alle famiglie.

L’edizione 2026 è realizzata con l’alto patrocinio del Parlamento Europeo e con la collaborazione di Regione Puglia, Città metropolitana di Bari, Gal Sud-Est Barese, Im Puglia, Puglia Culture, Puglia Promozione e We Are in Puglia. Il festival è patrocinato dal Comune di Noicattaro nell’ambito dell’evento dedicato alla promozione dell’uva da tavola Regina di Puglia.

Le dichiarazioni

“Beat Fest rappresenta un esempio concreto di come la musica e la cultura possano diventare strumenti di partecipazione, aggregazione e valorizzazione del territorio”, ha dichiarato la consigliera regionale Maria La Ghezza, sottolineando il valore dell’iniziativa per l’attrattività della Puglia.

Per Francesca Bottalico, consigliera delegata alla Promozione socioculturale e Turismo della Città Metropolitana di Bari, il festival “ha saputo conquistare uno spazio significativo nel panorama degli eventi culturali del territorio, grazie a una formula capace di unire musica, spettacolo, innovazione e partecipazione”.

Il sindaco di Noicattaro Raimondo Innamorato e l’assessora alla Cultura Anna Maria de Marzo hanno evidenziato il valore dell’evento come elemento caratterizzante delle estati noiane.

“Il Beat Fest non è soltanto musica: è un appuntamento che si distingue per il suo palco iconico e per scenografie di forte impatto”, hanno dichiarato.

L’organizzatore e patron di Wonderland Eventi, Giuseppe Pirulli, ha spiegato la filosofia del festival: “Cerchiamo ogni anno di proporre al pubblico una selezione musicale varia e di qualità. Un festival non deve parlare esclusivamente a una generazione, ma deve essere un momento di incontro e confronto”.