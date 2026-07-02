Ostuni, approvato il cartellone degli eventi del Foro Boario



Oltre 900 ingressi gratuiti per gli istituti scolastici della Città Bianca





OSTUNI (BR) - Il Comune di Ostuni ha approvato, con deliberazione n. 56 del 2 luglio 2026, il programma ufficiale del calendario degli eventi che animeranno il Foro Boario nei mesi di luglio, agosto e settembre.





La deliberazione conclude il percorso avviato con l'Avviso pubblico "Eventi Ostuni 2026" e le successive interlocuzioni con le società organizzatrici, consentendo di offrire alla città e ai numerosi visitatori un cartellone di assoluto prestigio.





Il programma prevede i seguenti eventi:

22 luglio – Riccardo Muti con l'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini;

24 luglio – John Legend;

31 luglio – Serena Brancale;

1 agosto – Enrico Nigiotti;

6 agosto – Giorgia;

7 agosto – Giuseppe Ninno "Mandrake";

11 agosto – Luchè;

23 agosto – Madame;

27 agosto – Concerto della Festa Patronale da definire;

29 agosto – Morad;

30 agosto – Antonello Venditti;

12 settembre – Gianni Morandi.





Le società organizzatrici hanno condiviso il modello di collaborazione definito dal Comune, riconoscendo una sponsorizzazione e mettendo a disposizione del Comune di Ostuni circa 900 tagliandi di accesso per gli spettacoli, che l'Amministrazione ha scelto di destinare prioritariamente ai giovani attivando intese con i dirigenti scolastici degli istituti superiori cittadini.





L'iniziativa intende premiare l'impegno nello studio e offrire ai giovani l'opportunità di partecipare ai principali appuntamenti culturali dell'estate, rafforzando il legame tra scuola, cultura e territorio.