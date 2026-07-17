L'immaginario di Frida Kahlo e Pablo Neruda nello spettacolo 'Frida! viva la vida!', il 21 luglio al Bobo's Studio di Bari

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Un viaggio musicale e poetico nell’universo di Frida Kahlo e Pablo Neruda e dell’America Latina

“R...Estate a Bari 2026”: il 21 luglio al Bobo’s Studio in scena “Frida! Viva la Vida!





L’immaginario di Frida Kahlo e Pablo Neruda nello spettacolo “Frida! Viva la Vida!”. Un intenso viaggio tra musica, letteratura e teatro scritto e interpretato da Alfredo De Giovanni (voce e chitarra), con Floriana Ferrante (voce) e Domenico Lopez (chitarra) è in programma martedì 21 luglio, al Bobo’s Studio (via Edmondo De Amicis, 31/33 – Bari), alle ore 21.00, per la rassegna “R...Estate a Bari 2026”, il progetto della Compagnia Tiberio Fiorilli inserito nel programma “Le Due Bari 2026” del Comune di Bari.





Il progetto racconta l’incontro tra culture diverse – Africa, Europa e America – restituendo al pubblico un affresco poetico e musicale dell’America Latina, intrecciando sonorità del Centro e Sud America, dalle atmosfere messicane fino alle suggestioni cubane e argentine. Ispirato al libro Viva la vida di Pino Cacucci. La serata sarà preceduta, alle ore 18.30, dal workshop “Identità e maschere”, condotto da Pasquale D’Attoma al Teatro Laboratorio InScena, un laboratorio dedicato al rapporto tra identità, emozioni e rappresentazione attraverso le opere di Frida Kahlo e William Shakespeare.





“R...Estate a Bari 2026” prosegue così il suo percorso tra memoria e innovazione, trasformando gli spazi dei quartieri in luoghi di incontro, produzione culturale e partecipazione. Dopo l’apertura del 13 luglio con Sei personaggi in cerca d’autore di Luigi Pirandello, la rassegna continuerà fino al 31 agosto con spettacoli e laboratori rivolti a pubblici diversi, dai grandi appassionati di teatro ai più piccoli. Elemento centrale del progetto è l’accessibilità: tutti gli spettacoli della rassegna sono fruibili anche grazie al servizio di interpretariato LIS, mentre i laboratori offrono ai cittadini occasioni di coinvolgimento diretto e formazione artistica.





I PROSSIMI APPUNTAMENTI - Uno spazio importante sarà riservato anche al pubblico più giovane. Il 24 luglio, al Parco Maugeri, il laboratorio "Il mio corpo in movimento", alle 17.30, guiderà i bambini alla scoperta dell'espressività teatrale attraverso l'osservazione del movimento degli animali. A seguire, ore 18.30, "Domenicozoico – Un viaggio jurassico", scritto, diretto e interpretato da Domenico Piscopo, trasformerà la divulgazione scientifica in un esilarante falso documentario dal vivo, popolato da dinosauri improbabili, scoperte surreali e irresistibili gag che coinvolgeranno grandi e piccoli in un viaggio ironico nella preistoria.

Il 31 luglio l'Arena Airiciclotteri ospiterà il laboratorio "Le maschere della Commedia dell'Arte", ore 18.30, dedicato allo studio della gestualità, della voce e dei personaggi iconici della tradizione italiana. Alle 21 andrà quindi in scena "Il gioco delle maschere", scritto e diretto da Domenico Piscopo e Nicola Adobati, uno spettacolo che rende omaggio alla Commedia dell'Arte rileggendola con un linguaggio pop e contemporaneo. Arlecchino, Brighella, Colombina e Pantalone daranno vita a un divertente racconto metateatrale ispirato anche all'immaginario shakespeariano, dove comicità, improvvisazione e teatro nel teatro si fondono in una narrazione ricca di ritmo e ironia.

La rassegna si concluderà il 31 agosto all'Arena della Pace con "L'impresario delle Smirne", celebre commedia di Carlo Goldoni, per la regia di Dino Signorile, che racconta con brillante ironia il mondo dello spettacolo attraverso le vicende di un impresario straniero alle prese con attori, cantanti e artisti pronti a contendersi un ruolo e il successo. Una satira ancora sorprendentemente attuale sul rapporto tra arte e mercato, sulle ambizioni personali e sulle fragilità del mestiere teatrale, capace di restituire, con leggerezza e intelligenza, un ritratto universale delle dinamiche umane. In scena: Luca Amoruso, Domenico Piscopo, Luca Molino, Lidia Cuccovillo, Maria Chiara Bono, Donatello Di Bari. Musiche di Niccolò Buscemi, scene di Antonio Fortunato. Costumi di Flora Lanzillotta.

“Con R...Estate a Bari 2026 vogliamo portare il teatro dove può diventare davvero occasione di incontro e partecipazione – sottolinea la Compagnia Tiberio Fiorilli –. I grandi classici e i linguaggi contemporanei diventano strumenti per leggere il presente, mentre le periferie si affermano come luoghi centrali della vita culturale della città”.





R...Estate a Bari 2026 – Programma





21 luglio – ore 21.00

Bobo’s Studio Records

FRIDA! VIVA LA VIDA!

Spettacolo musicale con Alfredo De Giovanni, Floriana Ferrante, Domenico Lopez

Ingresso gratuito con prenotazione





Prossimi appuntamenti:

24 luglio – ore 18.30 | Parco Maugeri

Domenicozoico – Un viaggio jurassico di e con Domenico Piscopo





31 luglio – ore 21.00 | Arena Airiciclotteri

Il gioco delle maschere di Domenico Piscopo e Nicola Adobati





31 agosto – ore 21.00 | Arena della Pace

L’impresario delle Smirne di Carlo Goldoni, regia Dino Signorile