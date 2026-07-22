Palazzo Mincuzzi si riaccende: il 31 luglio riapre lo storico punto vendita Benetton in via Sparano

BARI - Dopo due anni di chiusura per i lavori di ristrutturazione avviati dal gruppo Benetton,. Il marchio veneto ha annunciato per il prossimol'inaugurazione del rinnovato punto vendita nello storico edificio di via Sparano, nel cuore del centro di Bari.

In queste ore Palazzo Mincuzzi è tornato a illuminarsi: l'ingresso è già visibile, con la serranda ancora semiabbassata e le vetrine che mostrano i cartelli "Opening Soon". A riportarlo è La Gazzetta del Mezzogiorno.

La riapertura restituisce così alla città uno dei suoi simboli più riconoscibili, punto di riferimento non soltanto per lo shopping, ma anche per il passeggio lungo via Sparano, considerata il "salotto buono" del centro cittadino.