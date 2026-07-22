Obesità in Puglia, Scianaro: «Garantire equità di accesso e appropriatezza delle prestazioni»

BARI - «L'obesità è ormai una delle principali emergenze sanitarie e sociali e richiede strategie integrate di prevenzione, presa in carico e cura». È quanto afferma il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, intervenuto al termine della seduta della Commissione Sanità della Regione Puglia, durante la quale si è discusso dell'istituzione di un tavolo tecnico dedicato all'obesità.

Scianaro ha evidenziato le ricadute della patologia non soltanto sulla salute delle persone, ma anche sulla sostenibilità del sistema sanitario regionale. In particolare, il consigliere ha richiamato l'impatto sulla mobilità passiva, a partire dagli interventi di chirurgia bariatrica, e sulle prestazioni ortopediche rese necessarie dalle conseguenze dell'obesità, come gli interventi di protesi al ginocchio e all'anca.

Per questo, Scianaro ha chiesto una valutazione regionale dettagliata delle sedi accreditate presenti in Puglia, organizzate secondo il modello Hub e Spoke, con l'indicazione dei carichi di lavoro, dei volumi di attività e dei tempi di attesa.

«Occorre mettere le sedi accreditate nelle condizioni di garantire equità di accesso e appropriatezza delle prestazioni», sottolinea Scianaro, indicando nella prevenzione uno degli strumenti principali per affrontare il problema.

L'obiettivo, secondo il consigliere, deve essere quello di promuovere corretti stili di vita, educazione alimentare e attività fisica, così da ridurre a monte il ricorso a cure complesse e costose e, allo stesso tempo, contenere la mobilità sanitaria passiva.

Infine, Scianaro ha ringraziato il professor Sebastio Perrini, primario dell'Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, e la dottoressa Leonilde Bonfante dell'IRCCS De Bellis di Castellana Grotte, per il contributo tecnico offerto durante la discussione in Commissione Sanità.