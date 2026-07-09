Ultimo raddoppia a Bari: nuova data al San Nicola per il tour negli stadi del 2027
BARI - Il successo di Ultimo continua a crescere. Dopo il boom di vendite registrato per il tour negli stadi del 2027, con oltre 300mila biglietti acquistati in tutta Italia nei primi 30 minuti dall’apertura delle vendite, il cantautore romano ha annunciato il raddoppio di alcune date della tournée.
Tra gli appuntamenti aggiuntivi c’è anche Bari: al concerto già previsto per il 6 luglio 2027 allo stadio San Nicola, ormai vicino al sold out, si aggiunge una seconda data il 7 luglio 2027.
I biglietti per il nuovo appuntamento sono già disponibili e consentiranno a un numero ancora maggiore di fan pugliesi di assistere allo spettacolo dell’artista.
Il tour negli stadi del 2027 si conferma così uno degli eventi musicali più attesi dei prossimi anni, dopo una serie di successi che hanno consolidato Ultimo tra i cantautori italiani più seguiti dal grande pubblico.