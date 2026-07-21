Palese, approvato il progetto per un nuovo ingresso accessibile al mare

BARI - Laha approvato oggi, su proposta dell’assessore alla Cura del Territorio, il progetto esecutivo per la valorizzazione e il miglioramento della fruibilità di un accesso al mare esistente sul lungomare. L’intervento prevede un investimento complessivo di, finanziato con risorse comunali.

Si tratta di un’opera particolarmente attesa dalla comunità di Palese, frutto di un percorso di confronto con il territorio e di un impegno assunto dall’assessore Scaramuzzi con i residenti per rendere pienamente accessibile, già nel corso di questa estate, uno dei tratti più frequentati della costa nord cittadina.

Con l’approvazione del progetto esecutivo, l’amministrazione dà il via alla realizzazione di un intervento che punta a garantire a tutti la possibilità di vivere il mare senza ostacoli, trasformando un’area oggi penalizzata dalla conformazione naturale della costa in uno spazio pubblico più accogliente, sicuro e accessibile.

L’area di via Nicola Massaro rappresenta infatti uno dei principali punti di accesso al mare di Palese. La presenza della scogliera e di superfici irregolari rende tuttavia particolarmente complesso raggiungere la battigia per le persone con disabilità motoria, gli anziani, le famiglie con bambini piccoli e, più in generale, per chi presenta difficoltà di movimento.

Il progetto prevede una serie di interventi leggeri e completamente amovibili, progettati nel rispetto del paesaggio costiero e dei criteri di sostenibilità ambientale.

Nel dettaglio, sarà realizzata una nuova passerella che collegherà gli accessi esistenti direttamente alla battigia, garantendo un percorso sicuro anche alle persone in carrozzina. Saranno inoltre recuperate e riqualificate le rampe e le ringhiere, mentre le pavimentazioni esistenti verranno sistemate.

È prevista anche l’installazione di un gazebo ombreggiante, che fungerà da area di accoglienza e supporto per i bagnanti e consentirà anche il trasferimento sulle sedie JOB per l’accesso al mare, oltre a un solarium, una piattaforma in legno di 20 metri quadrati.

Le opere saranno realizzate con materiali resistenti all’ambiente marino e completamente amovibili al termine della stagione balneare, senza impatti permanenti sul contesto naturale e nel rispetto dei principi di tutela ambientale e valorizzazione del litorale.

«Con l’approvazione di questo progetto manteniamo un impegno assunto con la comunità di Palese – dichiara Domenico Scaramuzzi – che da tempo chiedeva un intervento capace di rendere finalmente questo tratto di costa pienamente accessibile. Oggi quella richiesta trova una risposta concreta. Non realizziamo soltanto una passerella e uno spazio attrezzato: affermiamo un principio preciso, quello per cui il mare è un bene comune e deve poter essere vissuto da tutti, senza distinzioni né barriere».

«L’accessibilità non è un servizio aggiuntivo, ma un diritto. Per questo abbiamo progettato un’opera che coniuga inclusione sociale, qualità urbana e rispetto dell’ambiente, attraverso strutture leggere, reversibili e perfettamente integrate nel paesaggio costiero – prosegue l’assessore –. Questo intervento rappresenta anche un investimento sulla qualità del nostro litorale e sull’identità della costa nord di Bari. Valorizzare Palese significa rafforzare il legame tra il quartiere e il mare, migliorare i servizi per residenti e visitatori e rendere sempre più attrattivo un patrimonio naturale che appartiene all’intera città».

L’intervento si inserisce nella più ampia strategia dell’amministrazione comunale per la riqualificazione del waterfront barese, con l’obiettivo di migliorare qualità, sicurezza e accessibilità degli spazi pubblici lungo la costa.

L’approvazione del progetto esecutivo consentirà ora di avviare rapidamente le lavorazioni necessarie per la realizzazione dell’opera.