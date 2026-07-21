Incidente sul lavoro in Calabria, muore operaio lucano di 25 anni
COSENZA - Un operaio di 25 anni, Michele Rago, originario di Brindisi Montagna, è morto questa mattina in Calabria a causa di un incidente sul lavoro.
L'episodio si è verificato all'interno del Parco eolico “Aria del Vento”, in una zona impervia lungo i crinali tra Mongrassano e Cerzeto, in provincia di Cosenza.
Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe rimasto impigliato nel motore di una pala eolica durante alcune operazioni di manutenzione. Inutili i complessi tentativi di soccorso, resi particolarmente difficili dalla conformazione impervia del territorio.
Solidarietà alla famiglia della vittima è stata espressa dal governatore della Basilicata Vito Bardi.
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