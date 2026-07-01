Pd, a Bari confronto sul governo dei territori: “Costruire l’alternativa” con dirigenti nazionali e amministratori locali

BARI - Si terrà venerdì 3 luglio, a partire dalle ore 16.30 al, l’iniziativa deldal titolo

L’appuntamento vedrà la partecipazione di esponenti nazionali del partito, amministratori e rappresentanti istituzionali per un confronto sulle esperienze di governo delle città e delle regioni guidate dal centrosinistra.

Tra gli interventi previsti ci saranno quelli della presidente dei deputati dem Chiara Braga, del senatore Alberto Losacco, dei deputati Michela Di Biase, Peppe Provenzano e Roberto Speranza, dell’ex ministro Andrea Orlando, oltre al segretario regionale del Pd pugliese Domenico De Santis.

La giornata si inserisce nel percorso di confronto tra le diverse componenti del Partito Democratico che sostengono la segretaria Elly Schlein, avviato proprio a Bari un anno fa e proseguito con la convention nazionale di Montepulciano.

Al centro dell’incontro ci sarà il tema del buon governo dei territori come elemento per costruire un’alternativa politica alle destre. Spazio dunque alle esperienze amministrative e alle scelte messe in campo da sindaci e amministratori locali.

Particolare attenzione sarà dedicata al caso di Molfetta, dove il centrosinistra unito ha conquistato il Comune eleggendo sindaco Manuel Minervini. Sarà lo stesso primo cittadino a raccontare il percorso che ha portato alla vittoria elettorale, basato su unità della coalizione, ascolto e partecipazione.

All’iniziativa interverranno inoltre, tra gli altri, Valentina Avantaggiato, Gabriele Abaterusso, Pier Luigi Lopalco, Lucia Parchitelli e Francesca Viggiano.

La giornata di Bari vuole rappresentare un momento di riflessione sul ruolo delle amministrazioni locali e sulla necessità di costruire una proposta politica fondata sulla credibilità del governo dei territori e sulla collaborazione tra le forze progressiste.