Policlinico di Bari, Rosa Melodia nuova direttrice della Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza

BARI - La dottoressa Rosa Melodia è la nuova direttrice della struttura complessa di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza del Policlinico di Bari. A lei spetta la guida del Pronto soccorso dell’ospedale universitario barese, un presidio strategico per il sistema sanitario regionale che ogni anno registra oltre 87 mila accessi e rappresenta il principale hub pugliese per la gestione delle emergenze ad alta complessità.Melodia raccoglie il testimone del dottor Vito Procacci, che negli anni ha contribuito a sviluppare e innovare il modello organizzativo del dipartimento di emergenza del Policlinico, rendendolo un punto di riferimento nella gestione dei pazienti critici.Specialista in Medicina d’Emergenza-Urgenza, Rosa Melodia porta con sé più di trent’anni di esperienza professionale. Il suo percorso è iniziato proprio al Pronto soccorso del Policlinico di Bari nel 2000. Successivamente ha lavorato all’Ospedale San Paolo e poi è rientrata al Policlinico come dirigente medico della Medicina d’Urgenza, ricoprendo anche l’incarico di responsabile della formazione dell’unità operativa.Negli ultimi anni ha diretto la struttura di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza dell’Ospedale Di Venere della ASL Bari, dove si è distinta per il lavoro sull’organizzazione dei percorsi assistenziali, sull’innovazione dei modelli di presa in carico dei pazienti e sui progetti dedicati alla sicurezza degli operatori sanitari e all’accoglienza degli utenti.La nuova direttrice ha inoltre partecipato a iniziative nazionali e internazionali dedicate alla riorganizzazione dei dipartimenti di emergenza-urgenza, maturando competenze specifiche nella gestione dei flussi, nella qualità dell’assistenza e nel coordinamento delle équipe.“Affidiamo la guida del nostro Pronto soccorso a una professionista che conosce profondamente la medicina d’emergenza e il Policlinico – ha dichiarato il direttore generale Antonio Sanguedolce –. Ha maturato una lunga esperienza sul campo e ha dimostrato importanti capacità organizzative. A lei rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, con la certezza che continuerà a valorizzare il lavoro di squadra e a rafforzare un servizio essenziale per i cittadini baresi e pugliesi".Con la nomina di Rosa Melodia, il Policlinico di Bari punta dunque sulla continuità e sull’esperienza per consolidare il ruolo del Pronto soccorso come centro di riferimento regionale per le emergenze più complesse, affrontando le nuove sfide legate alla crescente domanda di assistenza e alla gestione dei percorsi di cura.