Porto Cesareo protagonista dell’estate pugliese: il VISTA Music & Art Festival 2026 verso il gran finale con DJ Jad, Wlady e Radio 105

PORTO CESAREO – Il VISTA Music & Art Festival 2026 si prepara al gran finale dopo un’edizione che ha già conquistato pubblico e territorio, confermandosi tra gli appuntamenti più attesi dell’estate pugliese. La manifestazione, partita l’11 luglio, ha trasformato l’area eventi della Baia delle Dune e del Tabù nel cuore pulsante dell’intrattenimento salentino, richiamando ogni sera migliaia di visitatori provenienti da tutta la Puglia e da numerose regioni italiane.Un successo di partecipazione che testimonia la crescita di un format capace di unire musica, arte, spettacolo e valorizzazione del territorio, trasformando Porto Cesareo in un punto di riferimento per il turismo esperienziale e per i grandi eventi del Mezzogiorno.A chiudere il ricco calendario saranno due serate di grande richiamo. Sabato 18 luglio spazio alla Dance Night, uno degli appuntamenti più attesi dell’edizione 2026. Sul palco saliranno due protagonisti assoluti della scena musicale italiana: DJ Jad e Wlady degli Articolo 31, pronti a portare al festival le sonorità dance, urban e hip hop che hanno accompagnato intere generazioni.Ad arricchire la serata ci saranno anche Marmo, Fabio Alisei e Gibba di Radio 105, per un evento che promette energia, musica e spettacolo e che si prepara ad accogliere migliaia di appassionati.Il sipario calerà domenica 19 luglio con una doppia proposta dedicata alla festa e alla condivisione: “La Domenica Italiana”, il format targato Bar Italia dedicato ai grandi successi della musica italiana, e “Yo Soy Reggaeton”, appuntamento dal respiro internazionale pensato per chiudere il festival con ritmi latino-americani e un’atmosfera coinvolgente.Il valore del VISTA Music & Art Festival non si limita però alla dimensione musicale. La manifestazione si distingue infatti per un progetto che integra installazioni artistiche, scenografie immersive, performance itineranti, animazione e attività collaterali, creando un’esperienza capace di coinvolgere il pubblico a 360 gradi.Un modello che mette al centro anche la promozione del territorio, l’attenzione alla sostenibilità ambientale e l’inclusione sociale, elementi che negli anni sono diventati parte integrante dell’identità del festival.L’edizione 2026 rappresenta così un ulteriore passo nel percorso di crescita del VISTA Music & Art Festival, sempre più inserito nel circuito dei grandi eventi del Sud Italia. L’ampia partecipazione registrata, l’entusiasmo del pubblico e il riscontro positivo degli operatori economici locali confermano la forza di una manifestazione che punta a consolidare il proprio ruolo tra i principali appuntamenti musicali e culturali del Mezzogiorno.Il VISTA Music & Art Festival 2026 continuerà fino a domenica 19 luglio presso la Baia delle Dune e del Tabù di Porto Cesareo. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.