Estate 2026, il Salento recita Shakespeare: al via la prima edizione del Salento Shakespeare Festival

LECCE - Dalil Salento diventa palcoscenico delle opere di William Shakespeare con la prima edizione del, rassegna dedicata al teatro shakespeariano che coinvolgerà i comuni di

Il festival, collegato al circuito nazionale dell’Italian Shakespeare Festival e a quello europeo dell’European Shakespeare Fest, nasce per valorizzare tutte le forme artistiche che reinterpretano le tematiche del grande drammaturgo inglese, dal teatro alla musica, dalla danza alle arti visive.

L’apertura è prevista giovedì 2 luglio alle 18 presso le Scuderie di Palazzo dei Principi Gallone a Tricase. Dopo la cerimonia inaugurale andranno in scena lo spettacolo “I Tarocchi di Shakespeare”, di e con Chiara Serena Brunetta, e a seguire “I tre finali più belli delle tragedie shakespeariane”, di e con Luciano Bottaro.

La seconda giornata, venerdì 3 luglio, si svolgerà al Castello di Andrano. Alle 19.30 spazio al talk “Voci da Stratford”, curato dal Circolo degli Ignoranti con ospiti nazionali e internazionali. A seguire prenderà il via la prima parte del Contest Under 21, dedicato ai giovani interpreti impegnati nei monologhi tratti dalle opere di Shakespeare. La serata si concluderà con “Epilogue”, spettacolo della compagnia Il Teatro delle Ombre, scritto da Elena Ludovica Cappello e Mariagrazia De Trane e interpretato da Mariagrazia De Trane, Ivan Paglia ed Elena Ludovica Cappello.

Il 4 luglio il festival approderà all’Anfiteatro di Salve. Alle 20 spazio alla seconda parte del Contest Under 21, mentre a seguire sarà rappresentato “Stasera va in scena Re Lear”, spettacolo scritto, diretto e interpretato da Salvatore Cezza e Antonio Sparascio, premiato con la menzione di Miglior Adattamento all’ultimo Italian Shakespeare Festival di Roma.

La chiusura della manifestazione è affidata a Tricase, dove il 5 luglio alle 20.30 la compagnia La Calandra Teatro porterà in scena “Otello”, con la regia di Giuseppe Miggiano. Al termine si terrà la cerimonia di premiazione del Miglior Monologo Under 21 e la conclusione della prima edizione del Salento Shakespeare Festival.

Durante tutte le giornate sarà inoltre possibile partecipare al workshop “La materia di cui sono fatti i sogni”, condotto da Luciano Bottaro, attore e regista e direttore artistico dell’Italian Shakespeare Festival.

Un appuntamento che punta a trasformare il Salento in un luogo d’incontro tra tradizione teatrale, giovani talenti e nuove interpretazioni del patrimonio shakespeariano.