Presicce-Acquarica tra i 20 finalisti di Capitale Rurale Italiana 2026, voto online fino al 12 settembre



MILANO - Presicce-Acquarica, tra i borghi più belli della Puglia, in provincia di Lecce, è stato selezionato tra i 20 comuni finalisti di Capitale Rurale Italiana 2026, il riconoscimento promosso da Feries, realtà leader in Italia nel settore della ricettività rurale e del turismo dei territori, proprietaria dei portali Agriturismo.it e CaseVacanza.it. - Presicce-Acquarica, tra i borghi più belli della Puglia, in provincia di Lecce, è stato selezionato tra i 20 comuni finalisti di Capitale Rurale Italiana 2026, il riconoscimento promosso da Feries, realtà leader in Italia nel settore della ricettività rurale e del turismo dei territori, proprietaria dei portali Agriturismo.it e CaseVacanza.it.





L’iniziativa nasce per premiare i comuni con meno di 15.000 abitanti che meglio rappresentano l’autenticità, il patrimonio culturale e paesaggistico, le tradizioni, l’accoglienza e la capacità di valorizzare le proprie eccellenze locali, contribuendo alla crescita di un turismo sostenibile e di qualità.





Ogni candidatura racconta il legame profondo tra comunità, territorio e identità, mettendo in luce esperienze e buone pratiche che rendono unico il patrimonio rurale italiano.





L’ingresso di Presicce-Acquarica nella rosa dei finalisti conferma il valore di un territorio che custodisce un patrimonio storico, culturale e paesaggistico di grande pregio.





Conosciuto per il suo centro storico, i frantoi ipogei scavati nella roccia, le masserie e gli uliveti secolari che caratterizzano il paesaggio salentino, il Comune rappresenta un esempio virtuoso di come tradizioni, identità locale e accoglienza possano tradursi in un’offerta turistica autentica e sostenibile.





Come ogni anno, la scelta della Capitale Rurale Italiana 2026 sarà affidata alla community di viaggiatori e appassionati del turismo dei territori, che potranno esprimere gratuitamente la propria preferenza attraverso una votazione online sul sito dedicato fino al 12 settembre 2026.





Quest’anno alla sua terza edizione, il progetto ha già premiato due realtà emblematiche dell’Italia dei territori: Pescasseroli, suggestivo borgo montano in provincia dell’Aquila, vincitore dell’edizione 2024, e Rotonda, borgo lucano nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, insignito del titolo nel 2025 dal Ministro del Turismo a margine degli Stati Generali del Turismo dei Territori, il forum annuale promosso da Feries e dedicato al turismo rurale, diffuso ed esperienziale.





Anche nel 2026 l’appuntamento che chiama a raccolta istituzioni, operatori del settore e mondo accademico farà da cornice all’annuncio della nuova Capitale Rurale Italiana, a conferma del forte legame del progetto con il confronto strategico sui temi dello sviluppo locale e della valorizzazione dei territori italiani.





Su Feries





Feries è la società leader in Italia per la ricettività rurale e dei territori, proprietaria dei portali Agriturismo.it e CaseVacanza.it, che raccoglie oltre 100.000 strutture tra appartamenti, ville, chalet e agriturismi con un’offerta personalizzata e una ricca varietà di destinazioni per oltre 20 milioni di turisti da tutto il mondo ogni anno. Dal 2018 fa parte del gruppo HomeToGo, il marketplace con la più grande selezione di affitti turistici al mondo, quotato alla borsa di Francoforte.

Agriturismo.it è il portale leader per l’agriturismo in Italia, dove poter scegliere una vacanza immersi nella natura con charme. Raccoglie una community di appassionati provenienti da tutto il mondo ed è un partner di fiducia per i proprietari e gestori di 3.400 agriturismi italiani.