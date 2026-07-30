Fondi Covid non utilizzati: Ostuni restituisce oltre un milione di euro, la città merita chiarezza

- "Gli atti ufficiali parlano chiaro. Il Comune di Ostuni deve restituire allo Stato complessivamente 1.062.906 euro di risorse Covid riferite al triennio 2020-2022, risultate eccedenti e non utilizzate entro il 31 dicembre 2022. La restituzione è stata suddivisa in quattro annualità, dal 2024 al 2027. Con la determinazione dirigenziale n. 1571 del 28 luglio 2026 è stata impegnata la quota relativa al 2026, pari a 265.726 euro. Non si tratta di una nuova spesa decisa oggi. È l’esecuzione di una regolazione finanziaria stabilita dallo Stato dopo la verifica definitiva delle risorse emergenziali. Il decreto ministeriale del 19 giugno 2024 riguarda, infatti, la rideterminazione dei ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022. La quota da restituire è stata correttamente mantenuta tra le risorse vincolate ed è oggi contabilizzata mediante l’utilizzo dell’avanzo vincolato e la compensazione con somme spettanti al Comune a titolo di trasferimenti statali. Dunque, la contabilizzazione odierna è una partita tecnica; il fatto politico e amministrativo da chiarire è precedente. La restituzione pone una domanda molto seria: com’è stato possibile che, nel pieno dell’emergenza sanitaria ed economica, oltre un milione di euro assegnato al Comune di Ostuni sia rimasto inutilizzato o sia risultato eccedente alla scadenza del 31 dicembre 2022? È quindi legittimo chiedere conto alle gestioni che amministravano il Comune nel periodo in cui quelle risorse dovevano essere programmate, utilizzate e rendicontate: l’Amministrazione Cavallo in carica nel 2020 e nel 2021. Ostuni deve conoscere: quali risorse furono assegnate per ciascuna finalità; quanto fu effettivamente utilizzato; quali interventi o servizi non furono realizzati; quali somme risultarono eccedenti per effetto della certificazione finale; perché non furono adottate per tempo misure alternative ammissibili; chi seguì la programmazione e la rendicontazione dei fondi. Non basta affermare che oggi il bilancio è in equilibrio e che la restituzione è una 'partita tecnica'.