Putignano, torna il Coopera Village: il 17 e 18 luglio musica, arte e condivisione al Bosco Selvatico

Il Coopera Village torna al Bosco Selvatico di Putignano con una nuova edizione all’insegna della musica, della creatività e della partecipazione collettiva. Il 17 e 18 luglio il festival indipendente trasformerà l’area naturale pugliese in un vero e proprio villaggio temporaneo dedicato alla cultura e alla condivisione.

Dopo il successo delle quattro date di anteprima del format “Road to Coopera Village” e della preview ospitata all’Eremo Club, la manifestazione entra nel vivo della programmazione ufficiale con la sua sesta edizione, confermandosi come uno degli appuntamenti più originali della scena indipendente pugliese.

Nato nel 2017 dalla cooperativa Co-opera, il Coopera Village mantiene la sua vocazione di festival “orizzontale”, capace di mettere in dialogo musica, arte, artigianato, laboratori e momenti di approfondimento. Un progetto radicato nel territorio che negli anni ha ospitato artisti come Pino D’Angiò e Sarafine, costruendo una comunità attorno a un’idea di cultura partecipata e sostenibile.

Tra le principali novità di questa edizione c’è il debutto del Second Stage, che affiancherà il palco principale per dare spazio a linguaggi musicali differenti e alle nuove proposte della scena indipendente nazionale. Il nuovo spazio sarà curato in collaborazione con l’etichetta e collettivo Mosho Dischi.

Per la prima volta, inoltre, il festival diventa un’esperienza da vivere nell’arco di più giorni grazie all’area campeggio allestita tra le querce del Bosco Selvatico. Un’opportunità pensata per chi vuole immergersi completamente nell’atmosfera del villaggio, partecipando alle attività dalla mattina fino alla notte.

Il programma prevede numerosi appuntamenti tra laboratori, incontri e attività creative. Confermata la presenza di Radio JP, con uno spazio dedicato ad ascolti, interviste dal vivo, podcast e intrattenimento.

Tra le iniziative in programma nei due giorni figurano l’Opera collettiva con Davide Curci, il Cinema Tent con Noci Film Fest e gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Bari, il laboratorio Monoprint con Pigment Workroom, il market vintage e artigianale con Brioche Creazioni, il Ritratto collettivo con Villeggianti e il progetto “Prendi un pensiero, manda un pensiero” con Dancing Circles.

Venerdì 17 luglio, dalle ore 18, sarà possibile partecipare anche alla creazione di incensi con Orto della Luna, al workshop di macramè con Dirma Project e alla realizzazione di un murales collettivo con Aria.

La giornata di sabato 18 luglio inizierà alle ore 10 con attività dedicate al benessere e alla natura: Pilates con Forma Studio, Running Club con Nadir On the Road, Forest Bathing con Renature, Field Recording e ascolto immersivo con PassoPasso.

Nel pomeriggio spazio ai laboratori creativi con “Disegna il tuo charm” di Brioche Creazioni, “Circuito Creativo” con Cielo D’Africa, il Fanzine Lab curato da Rockit, il workshop di ceramica con Margherita L’Abbate, il laboratorio di uncinetto “Sferruzza” con Meh-la e “Fuori Rotta” con Travelorsoul.

Il programma musicale

La musica sarà il cuore del festival con un cartellone che attraversa generi diversi, dal funk all’hip hop, dal cantautorato all’elettronica.

Venerdì 17 luglio il Main Stage si aprirà alle ore 20 con Lo Zar e Giò Sada, protagonisti di uno spettacolo che unisce stand-up comedy, satira e musica dal vivo. A seguire il funk contaminato da rock e influenze africane dei Savana Funk, l’hip hop di Dj Gruff, l’house di Kymono e il dj set finale di Protopapa.

Sul Second Stage, curato da Mosho Dischi, spazio alle nuove voci della scena indipendente con Misga, tra pop alternativo ed elettronica, e Donbruno, artista noto per un live intenso e imprevedibile.

Sabato 18 luglio il Main Stage ripartirà alle 19.30 con il cantautorato di Rolfi, giovane artista foggiano selezionato attraverso il contest promosso dall’organizzazione e Mosho Dischi, seguito dalla voce di Rosita Bucoli e dal pop delicato di Svegliaginevra.

Dalle 21.45 arriveranno i live di Dutch Nazari, Selton e Ceri Wax, tre appuntamenti esclusivi in Puglia legati rispettivamente al rap, alla musica brasiliana e all’elettronica.

Sul Second Stage continueranno a esibirsi artisti emergenti come Stain (rock), Vienna (pop) e Dimaggio (cantautorato), insieme ad altre sorprese annunciate durante il festival.

Il Coopera Village si conferma così un luogo di incontro dove musica, territorio e persone convivono in una visione della cultura fondata sulla sostenibilità e sulla partecipazione.

Per partecipare sono disponibili diverse formule di ingresso su Dice:

Village Pass (formula completa con soggiorno nell’area camping);

Full Pass (accesso alle due giornate del 17 e 18 luglio);

Day 1 (solo venerdì 17 luglio);

Day 2 (solo sabato 18 luglio).



