Quando il teatro incontra il tramonto: nel Basso Salento torna la magia di 'Ultimi Fuochi Festival'



Il progetto di Alessandra Crocco e Alessandro Miele inaugura la IX edizione con "Altrove", nuova produzione di Ultimi Fuochi Teatro, in scena al tramonto in una location segreta di Ortelle (Le). Un teatro senza mura, dove il tramonto accende la scena e il paesaggio custodisce il segreto dello spettacolo.





Ci sono spettacoli che iniziano quando si alza il sipario. E poi ci sono quelli che cominciano molto prima, nel momento stesso in cui si intraprende un viaggio verso una destinazione sconosciuta. È questo il rito di Ultimi Fuochi Festival, la rassegna che da nove anni trasforma angoli nascosti del Basso Salento in teatri effimeri immersi nella natura, luoghi di straordinario pregio paesaggistico che restano segreti fino all'ultimo istante.





Qui il teatro non occupa uno spazio: lo scopre. Si lascia avvolgere dalla luce dorata del tramonto, dialoga con il vento tra gli ulivi, con la pietra antica, con i profumi della macchia mediterranea e con il silenzio delle campagne. Ogni appuntamento è un invito a rallentare, a perdersi per ritrovarsi, a vivere un'esperienza in cui il paesaggio diventa scenografia naturale e parte integrante della narrazione. È un modo diverso di abitare il teatro, capace di trasformare lo spettatore in viaggiatore e il viaggio stesso in una parte dello spettacolo.





Per il nono anno consecutivo torna Ultimi Fuochi Festival, il progetto ideato da Alessandra Crocco e Alessandro Miele, che estate dopo estate costruisce un dialogo originale tra arte performativa e paesaggio, dando vita a una comunità di spettatori che sceglie di lasciarsi sorprendere.





«Ultimi Fuochi è un progetto teatrale che coinvolge tutto l'anno un'ampia comunità di spettatori e allievi. Nel 2018, in un contesto geografico carente di spazi per lo spettacolo dal vivo, abbiamo pensato di costruire teatri temporanei immersi nella natura dove poter aprire al pubblico il nostro percorso di ricerca e dove invitare altre compagnie teatrali e artisti della scena musicale. Le location restano segrete fino all'ultimo minuto in modo che anche la scoperta del luogo sia parte dello spettacolo. In un momento in cui è sempre più difficile costruire percorsi indipendenti, Ultimi Fuochi Teatro ha guadagnato i suoi spazi scovando scenografie naturali in campagne sconosciute ai più, armandosi di buona volontà e decespugliatore e, dal 2020, tenendo aperto e vivo tutto l'anno a Spongano un ex mercato coperto comunale con laboratori e spettacoli», raccontano Alessandra Crocco e Alessandro Miele.





La IX edizione prenderà il via giovedì 17 luglio alle ore 19.30, al tramonto, con un'anteprima speciale in un luogo segreto nel territorio di Ortelle, durante la quale sarà presentato il programma completo del festival e debutterà "Altrove", la nuova produzione di Ultimi Fuochi Teatro, interpretata da Rita Felicetti con la regia di Alessandro Miele.





Lo spettacolo nasce liberamente dal racconto Altrove di Brianna Carafa, scrittrice e psicanalista finalista al Premio Strega nel 1975 e successivamente a lungo dimenticata, trasformando quella materia narrativa in una riflessione intensa e profondamente contemporanea.





La drammaturgia affronta il tema dell'ignavia, ma anche quello del desiderio e della difficoltà di sostenerlo. Indaga il bisogno di anestesia, gli automatismi quotidiani e una vita ridotta al minimo come strategie di sopravvivenza. Narrazione, personaggio, maschera e stand-up comedy si intrecciano in una scrittura scenica essenziale che affida alla forza della parola e alla presenza fisica dell'attrice il cuore dell'esperienza teatrale.





Protagonista è Rita Felicetti, attrice, autrice, regista e musicista. Laureata al DAMS di Bologna, nel corso della sua carriera ha sviluppato una personale ricerca artistica che intreccia teatro di parola, comicità, maschera, clown e musica dal vivo, collaborando con alcune delle realtà più significative della scena contemporanea italiana, tra cui Emma Dante, Menoventi, Fanny & Alexander e Teatro dei Sassi. Dal 2020 il suo percorso artistico si è intrecciato con quello di Ultimi Fuochi Teatro, prendendo parte a diverse produzioni della compagnia.





L'anteprima del festival rappresenta l'inizio di un nuovo viaggio in cui il teatro torna a farsi esperienza condivisa, lontano dai luoghi convenzionali dello spettacolo. Un invito a seguire una strada sconosciuta, ad attendere il calare del sole e a lasciarsi guidare dalla meraviglia, perché, prima ancora che sul palcoscenico, la magia di Ultimi Fuochi nasce dall'incontro tra gli artisti, il paesaggio e chi sceglie di raggiungerli.





ANTEPRIMA IX EDIZIONE ULTIMI FUOCHI FESTIVAL

Giovedì 17 luglio – ore 19.30

Luogo segreto – Ortelle (LE)

ULTIMI FUOCHI TEATRO

ALTROVE

di Rita Felicetti e Alessandro Miele

liberamente ispirato a un racconto di Brianna Carafa

con Rita Felicetti

regia Alessandro Miele

Con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia (intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 2021-2027).

Prenotazione obbligatoria: 388 1271999.

Le indicazioni per raggiungere il luogo segreto saranno comunicate il giorno dello spettacolo esclusivamente agli spettatori che avranno effettuato la prenotazione.